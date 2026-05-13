Жінку з Хмельниччини змусили повернути 71 000 гривень пенсії та позбавили виплат

Жінка купила інвалідність, щоб її чоловік втік за кордон

У Хмельницькій області засудили жінку, яка через підставних осіб та лікарів-спільників отримала статус особи з інвалідністю ІІ групи. Це дозволило її чоловіку незаконно виїхати до Польщі та отримувати пенсію.

Про це йдеться у вироку Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Як жінка отримала групу інвалідності

Схема стартувала у червні 2023 року. Обвинувачена домовилася з посередниками про виготовлення фальшивих витягів з історій хвороб. Лікарі (терапевт та ревматолог) районних лікарень внесли у документи записи «заднім числом» за 2020–2022 роки, приписавши жінці хронічний подагричний артрит та поліартрит у стадії загострення.

На підставі цих фальшивок вона отримала офіційне направлення на МСЕК, де їй без зайвих питань встановили ІІ групу інвалідності.

Жінка отримала пенсію та вивезла чоловіка за кордон

Отримавши статус «інваліда», жінка подала документи до Пенсійного фонду і протягом двох років незаконно отримувала виплати.

«У період з червня 2023 по липень 2025 року обвинувачена шляхом обману отримала з бюджету 71 960 гривень пенсії по інвалідності, якими розпорядилася на власний розсуд», — йдеться у матеріалах суду.

Головна мета схеми була реалізована 14 жовтня 2024 року. О другій годині ночі пара прибула на пункт пропуску «Рава-Руська». Жінка пред’явила підроблене посвідчення, а її військовозобов’язаний чоловік успішно перетнув кордон як «особа, що здійснює супровід дружини з інвалідністю». Назад чоловік не повернувся.

Вирок суду: жінка залишилась на волі

У суді жінка повністю визнала провину. Вона повернула всі гроші Пенсійному фонду та задонатила 20 000 гривень на ЗСУ, сподіваючись на м’якість вироку.

Суддя визнав її винною за чотирма статтями КК (підробка документів, шахрайство та сприяння незаконному переправленню через кордон). Крім умовного терміну, суд призначив їй особливу пробаційну програму.

Вирок суду:

Призначити покарання — 4 роки позбавлення волі .

Звільнити від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік .

Зобов’язати пройти програму «Зміна прокримінального мислення» , щоб навчитися не виправдовувати порушення закону особистою вигодою.

Стягнути з засудженої майже 8 тисяч гривень за проведення експертиз. Матеріали щодо лікарів та посередників виділені в окремі провадження.

