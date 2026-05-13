Зазнімкована у Каннах: Поппі Делевінь шоколадною мінісукнею підкреслила стрункі ноги
39-річна британська модель і акторка приїхала до Франції на Каннський кінофестиваль.
Папараці заскочили Поппі Делевінь під час прогулянки Каннами.
Модель обрала для свого виходу шоколадну мінісукню від бренду Maj без рукавів і з квадратним вирізом. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
Лук Поппі доповнила шкіряними коричневими лоферами із золотими сердечками та бежевою сумкою-барильцем із металевою фурнітурою.
У Делевінь було розпущене хвилясте волосся, сонцезахисні окуляри-лисички у чорні оправі на обличчі і золоті ланцюжки з підвісками на шиї.
Нагадаємо, Поппі Делевінь вчора, 12 травня, відвідала церемонію відкриття Каннського кінофестивалю, де постала у чорній вінтажній сукні максі від John Galliano. Чекаємо сьогодні на вечірній вихід Поппі на Каннському кінофестивалі.