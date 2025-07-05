Поппі Делевінь уперше стала мамою і назвала ім'я дитини

Поппі Делєвінь / © Getty Images

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Британська світська левиця та сестра моделі та акторки Кари Делевінь, 39-річна Поппі Делевінь, стала мамою. У знаменитості народилася дочка, яку назвали Кая Мун.

Новиною 38-річна Поппі поділилася в Instagram, опублікувавши чорно-біле фото, на якому тримає новонароджену дочку за руку.

Дочка Поппі Делевінь / фото: Poppy Delevingne

«20.05.25. Зірки зійшлися і з’явилася ти. Ласкаво просимо в цей світ, ведмежатко. Ти все для нас», — написала Поппі під знімком.

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Батьком маленької Каї Мун став бойфренд моделі, 44-річний мільярдер Арчі Кесвік, який раніше зустрічався з Сієною Міллер. Для Поппі це перша дитина, тоді як Арчі вже має двох дітей від попереднього шлюбу. Арчі Кесвік — спадкоємець британської бізнес-династії. Його батько, Саймон Кесвік, був директором гонконгського конгломерату Jardine Matheson, який володіє, зокрема, мережею готелів Mandarin Oriental.

© Getty Images

Раніше Поппі була одружена з підприємцем Джеймсом Куком, але після восьми років шлюбу розлучилася з ним.