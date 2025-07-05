Цивільні пілоти проти "Шахедів": як добровольців залучатимуть до ППО

ППО України / © Державна прикордонна служба України

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В Україні вперше запустили експериментальний проєкт із залучення цивільних пілотів до протиповітряної оборони. Таке рішення ухвалили з огляду на зростаючу загрозу з боку російських ударних дронів і необхідність посилення мобільних повітряних засобів реагування.

Про це заявив заступник начальника Головного управління Державної авіації Сергій Якубенко.

Хто може долучитися до ППО серед цивільних

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Згідно з новими правилами, до захисту українського неба зможуть долучатися особи, які не підлягають мобілізації — зокрема, зняті з обліку, але мають досвід пілотування.

Йдеться не лише про операторів дронів, а й про пілотів, які керували легкомоторною авіацією. Учасники проєкту будуть діяти в складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), але з фокусом на повітряні задачі.

Військові в запасі, які раніше мали досвід керування літаками, перебувають у пріоритеті — вони швидше адаптуються до бойових умов, ніж цивільні без військової підготовки.

«Перенавчання пілота з військовим досвідом займає значно менше часу, ніж повноцінна підготовка цивільного до бойової авіації», — наголосив Якубенко.

Які функції виконуватимуть добровольці в ППО

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Цивільні пілоти зможуть виконувати розвідку, відслідковувати пересування ворожих дронів і навіть брати участь у бойових операціях. Їхні літаки переобладнають для виконання таких завдань: встановлюватимуть засоби зв’язку, спостереження, виявлення та — в окремих випадках — озброєння.

Такі повітряні судна включатимуть до тимчасового реєстру експериментальних літальних апаратів. Кожен політ, навіть випробувальний, контролюватиметься Повітряними силами ЗСУ. Саме Повітряні сили відповідатимуть за підготовку екіпажів і висуватимуть технічні вимоги до літаків.

Також до підготовки можуть залучати Центри підготовки громадян до національного спротиву.

Попри те, що для учасників цього проєкту не передбачено офіційного бронювання, держава гарантує фінансову винагороду. Кожен доброволець, який братиме участь у бойових чергуваннях, отримуватиме виплати у розмірі 100 тисяч гривень — пропорційно до кількості змін за місяць.

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Контроль за діями груп забезпечуватимуть Повітряні сили. Зокрема, вони стежитимуть за тим, щоб такі літаки не стали мішенню для мобільних вогневих груп або не створили загрозу іншим підрозділам.

Як це змінить систему ППО України

Нові групи добровольців доповнять вже існуючу систему мобільних вогневих груп, винищувачів і гелікоптерів, які щодня працюють на відбиття повітряних атак ворога. За словами представників авіаційної влади, залучення цивільних пілотів дозволить розширити повітряний контроль території України — особливо в нічний час, коли окупанти найактивніше запускають дрони-камікадзе типу «Шахед».

Реалізація цього проєкту поширюється на всю територію України, а не лише на регіони, де такі формування були засновані.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд розпочинає експериментальний проєкт із залучення добровольчих формувань територіальних громад до ППО, щоб посилити захист України від ворожих дронів. Долучитися можуть як добровольці з ДФТГ, так і ті, хто не підлягають мобілізації. Усі учасники мають пройти спеціальну підготовку та отримати сертифікат.