Гражданские пилоты против "Шахедов": как добровольцев будут привлекать в ПВО

ПВО Украины / © Государственная пограничная служба Украины

Реклама

В Украине впервые запустили экспериментальный проект по привлечению гражданских пилотов в противовоздушную оборону. Такое решение приняли ввиду растущей угрозы со стороны российских ударных дронов и необходимости усиления мобильных воздушных средств реагирования.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления Государственной авиации Сергей Якубенко.

Кто может присоединиться к ПВО среди гражданских

Реклама

Согласно новым правилам, к защите украинского неба смогут приобщаться лица, которые не подлежат мобилизации — в частности, сняты с учета, но имеют опыт пилотирования.

Речь идет не только об операторах дронов, но и о пилотах, управлявших легкомоторной авиацией. Участники проекта будут действовать в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), но с фокусом на воздушных задачах.

Военные в запасе, ранее имевшие опыт управления самолетами, находятся в приоритете — они скорее адаптируются к боевым условиям, чем гражданские без военной подготовки.

«Переучение пилота с военным опытом занимает гораздо меньше времени, чем полноценная подготовка гражданского к боевой авиации», — подчеркнул Якубенко.

Какие функции будут выполнять добровольцы в ПВО

Реклама

Гражданские пилоты смогут выполнять разведку, отслеживать передвижение вражеских дронов и даже участвовать в боевых операциях. Их самолеты будут переоборудованы для выполнения таких задач: будут устанавливать средства связи, наблюдение, обнаружение и — в отдельных случаях — вооружение.

Такие воздушные суда будут включать во временный реестр экспериментальных летательных аппаратов. Каждый полет, даже испытательный, будет контролироваться Воздушными силами ВСУ. Именно воздушные силы будут отвечать за подготовку экипажей и выдвигать технические требования к самолетам.

Также к подготовке могут привлекать Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Несмотря на то, что для участников этого проекта не предусмотрено официальное бронирование, государство гарантирует финансовое вознаграждение. Каждый доброволец, который будет участвовать в боевых дежурствах, будет получать выплаты в размере 100 тысяч гривен пропорционально количеству изменений за месяц.

Реклама

Контроль за действиями групп будет обеспечивать Воздушные силы. В частности, они будут следить за тем, чтобы такие самолеты не стали мишенью для мобильных огневых групп или не создали угрозы другим подразделениям.

Как это изменит систему ПВО Украины

Новые группы добровольцев дополнят уже существующую систему мобильных огневых групп, истребителей и вертолетов, ежедневно работающих на отражение воздушных атак врага. По словам представителей авиационных властей, привлечение гражданских пилотов позволит расширить воздушный контроль территории Украины — особенно в ночное время, когда оккупанты активно запускают дроны-камикадзе типа «Шахед».

Реализация этого проекта распространяется на всю территорию Украины, а не только на регионы, где такие формирования были основаны.

Реклама

Напомним, накануне стало известно, что правительство начинает экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных общин в ПВО, чтобы усилить защиту Украины от вражеских дронов.