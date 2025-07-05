Новый союзник России в войне: какое усиление может получить агрессор

Танк Т-34 из Лаоса / © Associated Press

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По информации ГУР Минобороны, Кремль пытается привлечь нового союзника к войне против Украины под видом реализации «гуманитарных проектов» в приграничных областях РФ. Сейчас речь идет об отправке в Россию сводного отряда инженерных войск армии Лаоса, но не исключено, что лаосские солдаты станут новой порцией «пушечного мяса».

Об этом пишет Defense Express

Со ссылкой на открытые источники, в частности справочник Military Balance, издание сообщило, что по состоянию на 2024 год народная армия Лаоса насчитывала 29 100 человек, из них подавляющее большинство — а именно 25 600 человек в составе сухопутных сил.

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Из тех же открытых источников известно, что эта южно-азиатская страна имеет всего несколько десятков основных боевых танков, из них 15 единиц T-54/T-55 и еще 10 единиц Т-72Б1 «Белый орел», которые РФ, по одной из версий, поставила в Лаос в обмен на T-34 для парадов.

В различных открытых источниках есть информация, что РФ на самом деле могла поставить от 30 и до 50 танков Т-72Б1 лаосской армии.

Среди бронетехники также есть десяток ПТ-76, БРДМ-2М, БМП-1 и более 50 бронетранспортеров БТР-40/БТР-60, БТР-152, Dongfeng Mengshi 4×4 и ZYZ-8002 (CS/VN3).

Артиллерийских систем у Лаоса более 60 единиц, прежде всего это буксируемые гаубицы — 105 M101, 122-мм Д-30/M-30, 130-мм M-46, 155-мм M114 и др.

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«Немногочисленный перечень вооружения народной армии Лаоса намекает на то, что РФ прежде всего видит в этой стране очередное пополнение „пушечного мяса“ для усиления своих штурмов», — констатируют в издании.

Напомним, потери российской оккупационной армии в войне в Украине заставляют Кремль искать новые возможности для расширения агрессии, привлекая союзников. В этом контексте особую угрозу, по мнению экспертов, представляют совместные военные учения РФ и Беларуси «Запад-2025».