HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины

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Об этом свидетельствует рейтинг журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Семич заняла шестое место в рейтинге лучших HR-директоров Украины.

Она получила это отличие за внедрение цифрового аналитического профиля сотрудника, а также запуск проекта PRO ветеран, что создает новые возможности для реинтеграции и развития ветеранов в рабочей среде.

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Кроме того, под ее руководством реализуется масштабная HR-трансформация ДТЭК.

Также Семич ответственен за стратегическое развитие системы непрерывного обучения и переквалификации.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Ринат Ахметов также был признан одним из лучших работодателей Украины.