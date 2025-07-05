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HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины
Директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одной из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.
Об этом свидетельствует рейтинг журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших».
Семич заняла шестое место в рейтинге лучших HR-директоров Украины.
Она получила это отличие за внедрение цифрового аналитического профиля сотрудника, а также запуск проекта PRO ветеран, что создает новые возможности для реинтеграции и развития ветеранов в рабочей среде.
Кроме того, под ее руководством реализуется масштабная HR-трансформация ДТЭК.
Также Семич ответственен за стратегическое развитие системы непрерывного обучения и переквалификации.
Напомним, в прошлом году ДТЭК Ринат Ахметов также был признан одним из лучших работодателей Украины.