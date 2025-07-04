Стоит ли сейчас покупать и продавать евро: экономисты дали совет

Экономисты дали совет по покупке евро / © Associated Press

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Украинские экономисты рекомендуют пока не покупать евро, поскольку курс все еще может снизиться.

Об этом в интервью ТСН.uaрассказали экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Олег Пензин отметил, что сейчас евро лучше рассчитываться только за рубежом.

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«Продавать можно, если евро были приобретены не позднее, чем год назад, когда курс был 40-40,5 грн/евро. Продажа в этом случае даст прибыль не менее 20% годовых, это выше, чем доход от ОВГЗ и гривневых депозитов. Эти средства лучше не проесть, а инвестировать в гривневые инстументы — ОВГЗ или депозиты», — сказал он.

Андрей Шевчишин порекомендовал пока не делать никаких операций с евровалютой.

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