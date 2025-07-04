Евро по 50 – чем это опасно для украинцев: ответы на 8 главных вопросов

Курс евро идет вверх

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Курс евро достиг невиданных значений: почти 50 гривен за единицу, доллар при этом практически стабилен. Многих украинцев волнует ситуация, которая сложилась, потому что чем дороже евровалюта, тем выше цены на импортные товары из Европы: продукты, горючее и т.д.

Эксперты сайта ТСН.ua дали ответы на 8 главных вопросов: почему евро сейчас стал так дорог, когда остановится его курс, станет ли евровалюта дешевле, что последует с долларом и ценами в Украине и другие.

Своими мыслями поделились заслуженный экономист Украины член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

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1. Почему дорожает евро?

Олег Пендзин (О.П.).

Евровалюта дорожает потому, что дешевеет доллар. Сейчас за один евро дают 1 доллар 18 центов, такое было в последний раз в 2020 году. К этому привела "интересная", если не сказать хуже, экономическая политика президента США Дональда Трампа. В частности: намерение установить 50% ввозную пошлину на европейские товары, уменьшить налоги для корпоративного бизнеса, что приведет в следующем году к росту внешнего долга США на 3,8 триллиона (!) долларов. Все это пошатнуло доверие к американскому доллару.

Инвесторы начали активно выходить из ценных бумаг США, акций американских компаний, долларовых депозитов и вкладываться во вторую по значению мировую валюту – это евро, что подняло ее стоимость по отношению к доллару. А в Украине, напомню, курс гривны привязан к доллару. К примеру, один доллар стоит 42 грн. Если котировка пара доллар/евро составляет 1,1, то евро будет стоить 46,2 грн. А если котировка составляет 1,2, то при курсе доллара 42 грн. евро будет стоить уже 50,4 грн. Считаю, что этот рубеж будет скоро преодолен.

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Андрей Шевчишин (А.Ш.).

Напомню: перед выборами Трампа соотношение доллар/евро упало с 1,10-1,12 до 1,02, после его инаугурации началось стремительное увеличение этого соотношения. Сейчас уже есть 1,18, то есть евро с начала года подорожал к доллару на 13%, и это не предел. Главные причины обесценения доллара – протекционистские действия администрации США – высокие ввозные пошлины, изменения в налоговой политике в пользу крупного бизнеса, фактическое желание подчинить президенту независимую Федеральную резервную систему США (аналог центробанка других стран – Авт.). В совокупности это менее чем за полгода привело к значительному выводу европейского капитала из Соединенных Штатов, росту внешнего долга США до 37 с лишним триллионов долларов. Только на его обслуживание, то есть на выплату процентов, страна вынуждена тратить более триллиона долларов ежегодно. И этот долг будет увеличиваться. Переориентация мировых финансовых рынков – главная причина послабления доллара.

2. Повлиял ли сезон отпусков в Украине на подорожание евро, потому что украинцы едут отдыхать в страны ЕС, и поэтому спрос на евро у нас растет?

О.П.

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Сезон отпусков никак не повлиял на курс евро в Украине. Во-первых, за границей теперь отдыхает гораздо меньше украинцев. Во-вторых, они отдыхают по большей части в странах, где евро не является национальной валютой: Болгария, Словения, Черногория, Турция, Египет. То есть расчет возможен либо в местной валюте, либо в более дешевых, чем евро, долларах.

А.Ш.

Влияние очень незначительное, несколько десятков копеек. Он носит спекулятивный характер и связан не только с курортным сезоном, но и с тем, что спрос на наличный евро со стороны населения в Украине постоянно растет уже несколько месяцев.

3. Возможен ли откат курса евро и по каким причинам?

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О.П.

Он неотвратим, потому что законы рынка никто не может отменить. Сильный евро в течение длительного времени приведет к ухудшению торгового баланса ЕС и рецессии (падения) европейских экономик, экспортируемых, прежде всего на США. Из-за снижения доходов снизится способность европейцев покупать американские товары. Поэтому даже для США слабый доллар выгоден только некоторое время.

А.Ш.

Финансовый рынок цикличен и динамичен, поэтому откат курса евро будет. Сейчас ждем 9 июля, когда истекает срок для введения новых ввозных пошлин со стороны США в европейские товары.

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4. Когда может произойти откат и до какого уровня?

О.П.

На сегодняшний день есть три ровно вероятных сценария, все они связаны с 9 июля, когда заканчивается отсрочка введения новых ввозных пошлин со стороны США в европейские товары. Первый – пошлины в 50% почитают действовать. 41,8 грн евро подешевеет до 46 грн, т.е. на 3,6-3,8 грн. 1,14-1,15 доллара за евро, и если курс гривны к доллару не изменится или изменится незначительно, то курс евро в Украине опустится до 47,6-48 грн.

А.Ш.

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Если представители США и ЕС договорятся, что пошлины будут умеренными, например, 20%, то котировка пары доллар/евро вернется к уровню ниже 1,15.

5. Каковы последствия возможного удешевления евро для украинцев?

О.П.

У населения почти нет сбережений в евровалюте. Ибо проценты по евродепозитам составляют менее 1% годовых, а маржа между курсами покупки и продажи евро значительна, около гривны. Евро в основном покупают как средство расчета у ЕС. Поэтому чисто арифметически можно будет сэкономить на покупке евровалюты.

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А.Ш.

Дорогой евро ускоряет инфляцию в Украине, потому что более 50% торговых сделок с ЕС у нас осуществляются в евро. Напомню: у нас таможенные и акцизные платежи в основном взимаются в евро. Ослабление евро по отношению к доллару будет способствовать снижению инфляции в Украине.

6. Что может быть в Украине с курсом доллара, когда евро подешевеет?

О.П.

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Прогнозирую, что Нацбанк в этом случае девальвирует гривну до 42,5 грн/доллар, а к концу лета возможно и до 43 грн .

А.Ш.

Сезонный июль сопровождается медленным ослаблением гривны. Однако нынешний июль будет месяцем накопления информации и переоценки ситуации. В случае стабилизации и отката котировок пары доллар/евро на мировом рынке, Национальный банк Украины может девальвировать гривну до 42,7 грн/доллар, то есть на одну гривну по сравнению с нынешним официальным курсом.

7. Что будет в Украине с ценами на товары Европы, если курс евро снизится?

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О.П.

Цены вряд ли снизятся. Уже не раз были примеры того, что цена импортных продуктов и товаров широкого потребления не имеет обратной эластичности. Возможны лишь отдельные акционные понижения цен на неходовые позиции. Впрочем, вероятно удешевление горючего, если за это время не возрастут мировые цены на нефть и нефтепродукты.

А.Ш.

Если евро на длительное время подешевеет на 2-4 гривны, то возможно снижение цены на импортные продукты из ЕС и т.п. из-за конкуренции. Что повлечет удешевление продукции украинских производителей.

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8. Стоит ли сейчас покупать или продавать евровалюту?

О.П.

Покупать евро стоит только как средство расчета за границей. А продавать можно, если евро были приобретены не позже года назад, когда курс был 40-40,5 грн/евро. Продажа в этом случае даст прибыль не менее 20% годовых, это выше дохода от ОВГЗ и гривневых депозитов. Эти средства лучше не проесть, а инвестировать в гривневые инструменты – ОВГЗ или депозиты.

А.Ш.

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В ближайшее время лучше воздержаться от любых операций с евровалютой без необходимости.

Выводы:

Курс евро свыше 50 грн за единицу возможен в ближайшее время;

В течение месяца-трех евро, вероятно, подешевеет на 2-3 гривны, не больше;

Если евро подешевеет, то доллар в Украине может подорожать;

Дорогой евро ускоряет инфляцию в Украине и наоборот;

Теперь лучше покупать евро только для расчетов за границей;

В качестве инструмента для сохранения сбережений евровалюта малоперспективна.