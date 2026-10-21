Покупать или продавать валюту: эксперты дали советы, как сохранить сбережения

Эксперты дали советы, как сохранить сбережения / © ТСН

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На фоне неопределённости на валютном рынке эксперты отмечают, что настало время, когда сложно дать однозначный совет по сохранению средств. В то же время аналитики сходятся во мнении о необходимости диверсификации сбережений и создания финансовой подушки безопасности.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Диверсификация и контроль над средствами

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что ситуация с доходностью инструментов меняется из-за динамики курса.

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Олег Пендзин: «Еще месяц назад это были гривневые инвестиционные инструменты, прежде всего ОВГЗ — облигации внутреннего государственного займа с доходностью свыше 15% годовых. Учитывая текущую динамику изменения курса доллара, они такими и остаются. Но неизвестно, что будет дальше. Не исключено, что курс доллара будет быстро расти, тревожные сигналы уже есть.

Поэтому стоит перейти к диверсификации сбережений. Гривневые депозиты и ОВГЗ, срок действия которых истек, можно обналичить в иностранной валюте. Однако следует помнить, что это потеря доходности в обмен на контроль над сбережениями в режиме 24/7».

Форс-мажорный резерв и инвестиции в ОВГЗ

Эксперт Андрей Забловский предлагает пересмотреть структуру инвестиционного портфеля с учетом доступности средств.

Андрей Забловский: «Стоит увеличить в инвестиционном портфеле объемы имеющейся наличности как в гривне, так и в валюте. Это «горячие» деньги, которые должны быть доступны мгновенно в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас важнее быть застрахованным на случай форс-мажора, чем пытаться как можно больше заработать на процентах. Все, что превышает трехмесячный объем расходов семьи, как и раньше, выгоднее всего держать в ОВГЗ».

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Страховка от обесценивания: покупать или продавать валюту

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предостерегает от продажи валюты без насущной необходимости и рекомендует рассматривать её покупку как средство защиты капитала.

Андрей Шевчишин: «По возможности лучше всего покупать валюту. Наличные доллары — это источник доходности при минимальных рисках. Если курс доллара в ближайшие 2,5 месяца поднимется до 46 грн, то это прирост 2,2%, или 10,5% годовых, что сопоставимо с доходностью гривневого депозита после выплаты процентов.

Евро — потому что курс выгодный, однако при условии, что евро будет использоваться в будущем для расчетов, а не для накопления с целью получения прибыли. Покупку валюты сейчас нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку от обесценивания сбережений. К тому же текущие уровни курса довольно привлекательны для покупки».

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