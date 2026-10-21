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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 21 октября: сколько баллов будет

Усиление геомагнитной активности может быть незначительным.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 21 октября, магнитная буря немного слабеет и опустится в К-индекс 3,2 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Сегодня на Землю должен повлиять скоростной поток солнечного ветра из корональной дыры, что может повлечь за собой слабую, но не продолжительную геомагнитную бурю уровня G1. В дальнейшем геомагнитная активность будет постепенно снижаться по мере ослабления влияния этого потока.

Магнитная буря 21 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 21 октября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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