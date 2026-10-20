- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 20 октября: какая ее мощность
Пока геомагнитная обстановка спокойная, но скоростной поток солнечного ветра может ее усилить.
Сегодня 20 октября ожидается магнитная буря средней мощности. Это — с К-индекс 4,7 (желтый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
В настоящее время солнечный ветер находится на фоновом уровне, поэтому сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойной.
Однако 20 октября до Земли должен добраться скоростной поток солнечного ветра из южной корональной дыры. Это может усилить геомагнитную активность и вызвать слабую магнитную бурю уровня G1.
В последующие дни возможны периоды повышенной геомагнитной активности, однако по мере ослабления влияния корональной дыры ситуация будет постепенно стабилизироваться.
Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов магнитных возмущений сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.