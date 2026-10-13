Какой церковный праздник в Украине 20 октября

Церковный праздник 20 октября / © pexels.com

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20 октября (2 ноября), в православном календаре день памяти великомученика Артемия. Святой Артемий жил в IV веке, во времена, когда положение христиан в Римской империи стремительно менялось. По церковному преданию, он был военачальником во время правления императора Константина Великого и его сына Констанция II.

Артемий сделал успешную военную карьеру и получил высокую должность. В житиях святого его называют правителем Египта и Александрии. Свое положение он использовал не только для государственной службы, но и для поддержки христианской веры.

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С именем Артемия также связывают перенос мощей апостолов Андрея Первозванного и Луки в Константинополь. Это событие имело большое значение для христианского мира того времени.

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Жизнь Артемия кардинально изменилась после прихода к власти императора Юлиана, которого в христианской традиции называют отступником.

Юлиан был воспитан как христианин, однако после получения императорских властей отказался от христианства и пытался возродить традиционную римскую языческую религию. При его правлении положение христиан значительно ухудшилось.

Именно в этот период Артемий открыто выступил в защиту своей веры.

По церковному преданию, когда Артемий находился в Антиохии, он узнал о пытках христиан. Военачальник не стал молчать, несмотря на то, что прекрасно понимал возможные последствия. Он открыто осудил действия императора и заявил о своей верности Христу.

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Юлиан приказал лишить Артемия военных почестей и подвергнуть его жестоким пыткам. От святого требовали отречься от христианской веры и принести жертву языческим богам.

Однако Артемий отказался.

Согласно житию, даже во время тяжких пыток он продолжал молиться и не отступил от своих убеждений. В конце концов, император приказал казнить его. Великомученика обезглавили в Антиохии примерно в 362 году.

Именно непоколебимость перед страданиями и смертью стала причиной особого почитания Артемии среди христиан. Церковь называет его великомучеником — так традиционно чтят святых, которые испытали особо тяжкие страдания за веру.

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По церковному преданию после казни тело Артемия забрала христианка по имени Ариста. Впоследствии его мощи были перенесены в Константинополь, где стали объектом особого уважения.

В христианской традиции святого Артемия считали чудотворцем и покровителем людей, страдающих различными недугами. Сведения о чудесах, связанных с его мощами, распространялись в Византийской империи на протяжении последующих веков.

Особое почитание великомученика существовало в Константинополе, а позже распространилось среди православных христиан других стран.

Церковный праздник в Украине 20 октября по старому календарю

По старому календарю 20 октября в Украине чествовали память мучеников Сергея и Вакха. Они занимали высокие должности и пользовались благосклонностью правителя, но тайно исповедовали христианство. Когда стало известно об их вере, Сергея и Вакха заставляли принести жертвы языческим богам. Они отказались, за что были лишены воинских званий и подвергнуты пыткам. Вакх умер от побоев, а Сергея после тяжких пыток отвезли в город Ресафа на территории современной Сирии, где его казнили из-за усечения головы.

Приметы 20 октября

Народные приметы 20 октября / © pexels.com

Тепло и солнечно 20 октября считалось, что теплая погода продержится еще около трех недель.

Выпал снег, но на деревьях еще много листьев — настоящая зима придет нескоро, а снег может быстро растаять.

Дуб и береза еще не сбросили все листья — ждали морозной зимы.

Что нельзя делать 20 октября

В этот день старались не ссориться, не кричать на близких и особенно внимательно следить за своими словами. Верили, что неосторожная или оскорбительная фраза может стать причиной продолжительного конфликта. Не одобряли и слишком громкого веселья. Также советовали не сосредотачиваться на плохих мыслях, не вспоминать древние образы и не настраивать себя на негатив.

Что можно делать 20 октября

По народным обычаям, 20 октября стоит посвятить хозяйству и подготовке дома к холодному времени. Наши предки верили, что результаты труда в этот день будут долговечными и прослужат, по меньшей мере, до весны. Поэтому хозяйки пополняли запасы на зиму, квасили капусту и делали всевозможные заготовки. Также день считали удачным для небольшого ремонта в доме, благоустройства двора и починки хозяйственных построек.

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