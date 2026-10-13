- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 3 мин
Какой церковный праздник в Украине 20 октября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
20 октября (2 ноября), в православном календаре день памяти великомученика Артемия. Святой Артемий жил в IV веке, во времена, когда положение христиан в Римской империи стремительно менялось. По церковному преданию, он был военачальником во время правления императора Константина Великого и его сына Констанция II.
Артемий сделал успешную военную карьеру и получил высокую должность. В житиях святого его называют правителем Египта и Александрии. Свое положение он использовал не только для государственной службы, но и для поддержки христианской веры.
С именем Артемия также связывают перенос мощей апостолов Андрея Первозванного и Луки в Константинополь. Это событие имело большое значение для христианского мира того времени.
Жизнь Артемия кардинально изменилась после прихода к власти императора Юлиана, которого в христианской традиции называют отступником.
Юлиан был воспитан как христианин, однако после получения императорских властей отказался от христианства и пытался возродить традиционную римскую языческую религию. При его правлении положение христиан значительно ухудшилось.
Именно в этот период Артемий открыто выступил в защиту своей веры.
По церковному преданию, когда Артемий находился в Антиохии, он узнал о пытках христиан. Военачальник не стал молчать, несмотря на то, что прекрасно понимал возможные последствия. Он открыто осудил действия императора и заявил о своей верности Христу.
Юлиан приказал лишить Артемия военных почестей и подвергнуть его жестоким пыткам. От святого требовали отречься от христианской веры и принести жертву языческим богам.
Однако Артемий отказался.
Согласно житию, даже во время тяжких пыток он продолжал молиться и не отступил от своих убеждений. В конце концов, император приказал казнить его. Великомученика обезглавили в Антиохии примерно в 362 году.
Именно непоколебимость перед страданиями и смертью стала причиной особого почитания Артемии среди христиан. Церковь называет его великомучеником — так традиционно чтят святых, которые испытали особо тяжкие страдания за веру.
По церковному преданию после казни тело Артемия забрала христианка по имени Ариста. Впоследствии его мощи были перенесены в Константинополь, где стали объектом особого уважения.
В христианской традиции святого Артемия считали чудотворцем и покровителем людей, страдающих различными недугами. Сведения о чудесах, связанных с его мощами, распространялись в Византийской империи на протяжении последующих веков.
Особое почитание великомученика существовало в Константинополе, а позже распространилось среди православных христиан других стран.
Церковный праздник в Украине 20 октября по старому календарю
По старому календарю 20 октября в Украине чествовали память мучеников Сергея и Вакха. Они занимали высокие должности и пользовались благосклонностью правителя, но тайно исповедовали христианство. Когда стало известно об их вере, Сергея и Вакха заставляли принести жертвы языческим богам. Они отказались, за что были лишены воинских званий и подвергнуты пыткам. Вакх умер от побоев, а Сергея после тяжких пыток отвезли в город Ресафа на территории современной Сирии, где его казнили из-за усечения головы.
Приметы 20 октября
Тепло и солнечно 20 октября считалось, что теплая погода продержится еще около трех недель.
Выпал снег, но на деревьях еще много листьев — настоящая зима придет нескоро, а снег может быстро растаять.
Дуб и береза еще не сбросили все листья — ждали морозной зимы.
Что нельзя делать 20 октября
В этот день старались не ссориться, не кричать на близких и особенно внимательно следить за своими словами. Верили, что неосторожная или оскорбительная фраза может стать причиной продолжительного конфликта. Не одобряли и слишком громкого веселья. Также советовали не сосредотачиваться на плохих мыслях, не вспоминать древние образы и не настраивать себя на негатив.
Что можно делать 20 октября
По народным обычаям, 20 октября стоит посвятить хозяйству и подготовке дома к холодному времени. Наши предки верили, что результаты труда в этот день будут долговечными и прослужат, по меньшей мере, до весны. Поэтому хозяйки пополняли запасы на зиму, квасили капусту и делали всевозможные заготовки. Также день считали удачным для небольшого ремонта в доме, благоустройства двора и починки хозяйственных построек.