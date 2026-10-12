Сколько лет бабушке: задачка на логику сбивает с толку

Сколько лет бабушки – загадка / © Credits

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Сможете ли вы определить, сколько лет бабушки Тома, по нескольким подсказкам? Вместо прямого ответа женщина предложила внуку хитрую логическую загадку. Чтобы найти правильное решение, нужно внимательно посчитать возраст детей и учесть разницу между их рождением.

Об этом пишет blikk.

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В чем заключается загадка

Том хотел узнать, сколько лет его бабушки, но вместо прямого ответа услышал не совсем понятное объяснение.

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«У меня шестеро детей, родившихся с разницей в четыре года. Первого ребенка — твоего дядю Питера — я родила, когда мне было 19 лет. А моему самому младшему ребенку, твоей тете Джейн, сейчас тоже 19 лет. Так сколько мне лет?» — рассказала бабушка.

Сначала задача может показаться сложной. Однако решить его можно с помощью простых арифметических вычислений.

Как решить задачку

Первый ребенок родился, когда матери было 19 лет. Каждый последующий ребенок появлялся на свет через четыре года.

Итак, возраст матери во время рождения шести детей был таким:

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Первый ребенок — 19 лет. Второй ребенок — 23 года. Третий ребенок — 27 лет. Четвертый ребенок — 31 год. Пятый ребенок — 35 лет. Шестой ребенок — 39 лет.

Выходит, что когда родился самый младший ребенок, бабушке Тома было 39 лет. Сейчас ее самой молодой дочери Джейн — 19 лет.

Чтобы определить нынешний возраст бабушки, нужно добавить эти числа: 39+19=58.

Так что правильный ответ: бабушке Тома 58 лет.

Подобные логические загадки помогают тренировать внимание, арифметические навыки и умение последовательно анализировать информацию.

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А еще предлагаем переставить одну спичку и образовать 5 прямоугольников. Лишь самые сообразительные справятся за 13 секунд.

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