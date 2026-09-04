На первый взгляд эти рисунки одинаковы: попробуйте найти 12 отличий

Визуальная головоломка

Реклама

На первый взгляд перед вами две совершенно одинаковые картинки: кот сидит в саду, рядом стоят цветы, чашка, корзина с яблоками и книжка. Но стоит присмотреться внимательнее — и становится понятно, что между изображениями есть отличия.

Предлагаем ненадолго отложить дела и проверить свою наблюдательность. Задача кажется простой, однако некоторые изменения заметить гораздо сложнее, чем другие.

Реклама

Почему полезно искать отличия

Головоломки на поиск отличий — это, прежде всего, интересное развлечение, которое одновременно заставляет сосредоточиться на деталях. Чтобы выполнить задание, нужно внимательно рассматривать предметы, запоминать их расположение и постоянно сравнивать две картинки.

Реклама

Такие упражнения привлекают зрительное внимание, наблюдательность и рабочую память. А еще это простой способ на несколько минут переключиться из повседневных дел на одну конкретную задачу.

В то же время, результат не следует воспринимать как тест на интеллект или состояние памяти. Если вы не обнаружили все отличия, это означает лишь то, что авторы головоломки удачно спрятали некоторые детали.

Что нужно сделать

Перед вами две почти одинаковые садовые сцены. На обоих изображениях в центре сидит кот, а вокруг него расположены те же предметы.

Нужно найти 12 отличий. Попытайтесь сначала выполнить задание без подсказок и только после этого переходите к ответу.

Реклама

Чтобы ничего не пропустить, удобно сравнивать картинки постепенно. Начните, например, с верхнего левого угла и двигайтесь вниз. Обратите внимание не только на то, есть ли предмет на своем месте, но и его форму, цвет и мелкие детали.

Визуальная головоломка: найдите отличия

Нашли отличия? Тогда проверяйте результат.

Правильный ответ

Если вы уже сравнили оба рисунка, проверьте, удалось ли заметить все изменения.

Домик для птиц — на левом рисунке это закрытый скворечник, а на правом — открытая кормушка. Птичка — на правом изображении она сидит внутри кормушки, а на левом ее нет. Оконницы — синие на левом рисунке и зеленые на правом. Цветы под окном — белые сменились красными. Гортензии у кота — синие на первом рисунке и розовые на втором. Кувшин синие полоски заменил рисунок с лавандой. Книга — синяя стала красной. Чашка — вместо синего цветка на ней появилось красное сердце. Миска с яблоками — изменились ее цвет и узор: синий цветочный орнамент стал красным в белый горошек. Яблоки — одно из желтых яблок стало зеленым, изменилось и расположение плодов. Плед — сине-белый стал красно-белым. Деталь у книги — на левой картинке лежит белый цветок, а на правой — зеленый лист.

Новости партнеров