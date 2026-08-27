Какой праздник 3 сентября 2026 года / © ТСН

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3 сентября 2026 года — четверг. 1652-й день войны в Украине.

Какой праздник 3 сентября

3 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского / © pexels.com

3 сентября верующие празднуют День памяти святого священномученика Антима, епископа Никомидийского. Он возглавлял христианскую общину города Никомидия во время жестоких гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана. После того как в Никомидии был сожжен храм, где во время богослужения погибли тысячи верующих, святитель Антим не отрекся от веры, а продолжил поддерживать и укреплять христиан. Впоследствии его арестовали. Даже по пути в суд он проявлял милосердие к своим блюстителям, за что многие из них уверовали во Христа. Святой Антим отказался принести жертву языческим богам и за свою непоколебимую веру был усечен мечом около 302 года.

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3 сентября в Украине и мире празднуют День открытия молекулы ДНК / © pexels.com

3 сентября в Украине и мире празднуют День открытия молекулы ДНК. В 1953 году ученые Джеймс Ватсон и Фрэнсис Крик, опираясь на рентгеновские снимки, полученные Розалиндом Франклином и Морисом Уилкинсом, предложили модель двойной спирали ДНК. Это открытие явилось настоящим прорывом в биологии, медицине и генетике. Благодаря изучению ДНК человечество получило возможность лучше понимать механизмы наследственности, разрабатывать современные методы диагностики и лечения генетических заболеваний, создавать новое лекарство и проводить ДНК-экспертизы.

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3 сентября день небоскреба / © pexels.com

Также 3 сентября День небоскреба. Появление небоскребов в конце XIX века стало возможным благодаря использованию стальных каркасов, скоростных лифтов и новых строительных технологий. Именно эти изобретения позволили строить дома, высота которых раньше казалась недостижимой.

3 сентября День рождения бюстгальтера / © pexels.com

А еще 3 сентября День рождения бюстгальтера. Именно в этот день 1914 года американка Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на первый современный бюстгальтер, который стал более удобной альтернативой жестким корсетам. По легенде, идея возникла, когда Мэри готовилась к светскому мероприятию и поняла, что корсет портит вид ее платья. Она сшила простое изделие из двух шелковых платков и ленты, которое оказалось легким, комфортным и практичным.

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