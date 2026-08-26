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- Украина
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На Украину надвигается опасность в связи с похолоданием: синоптики предупредили, какие регионы "затронет" циклон (карта)
Столкновение балканского циклона и скандинавского антициклона 26 августа разделит Украину на зоны грозовых ливней и сухой жаркой погоды.
В среду, 26 августа, синоптическая обстановка в Украине будет контрастной: балканский циклон принесет грозовые дожди в большинство центральных, южных и западных областей, тогда как скандинавский антициклон обеспечит сухую погоду на остальной территории страны.
Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что 26 августа атмосферный фронт от циклона над Балканами приведет к нестабильной погоде в центральных, Закарпатской, Черновицкой областях, а днем — в большинстве южных областей, при этом он также будет оказывать влияние на южные районы Киевской области.
«Погоду без осадков на остальной территории страны будет определять область высокого давления, связанная с антициклоном, центр которого находится над югом Скандинавии. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет поступать прохладный воздух, его влияние будет наиболее ощутимым в северной части, особенно ночью», — прогнозируют синоптики.
В целом по стране ожидается переменная облачность с прояснениями.
26 августа в большинстве центральных и южных областей, а также в Закарпатье, на Буковине и днём в Киевской области пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо.
Ожидается умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура снизится до +14…+19 градусов, а на севере будет прохладнее всего — от +8 до +13 градусов. Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов, и только на юго-востоке сохранится жара до +25…+30 градусов.
В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности.
«25–27 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 26–27 августа — Черкасской и Кировоградской, 27 августа — Одесской областей объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 26 августа.
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