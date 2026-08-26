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Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ссориться со своими близкими
Лунная энергия, которая снисходит на нас в это время, может подтолкнуть нас к конфликтам с окружающими людьми.
Коснуться это может абсолютно всех — от друзей и любимых до совершенно посторонних, но по-настоящему досадной станет ссора с родными и близкими людьми, не стоит до этого доводить.
Сегодня, 26 августа, чересчур конфликтными станут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно ссориться со своими близкими.
Телец
Тельцы — не самый конфликтный знак зодиакального круга: они могут долго терпеть, а потом неожиданно для всех, вспыхнуть и начать изводить окружающих их людей. По такому же сценарию могут развиваться события и сегодня — разумеется, если терпение представителей знака лопнет.
Скорпион
Скорпионы обладают не самым простым характером, что часто толкает их на агрессию по отношению к окружающим их людям. Нечто похожее сможет произойти и сегодня, если, конечно, представители знака не возьмут себя в руки и не смогут удержаться от резких слов и, тем более, поступков.
Дева
Дев за их умение действовать исподтишка часто называют серыми кардиналами, но в этот раз они ни станут таиться от окружающих и покажут, на что способны. Ну, а поскольку в гневе они страшны, близкие люди натерпятся настоящего страха, а отношения могут испортиться надолго.
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