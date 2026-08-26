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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не варто сваритися зі своїми близькими

Місячна енергія, яка огортає нас у цей час, може спровокувати конфлікти з оточуючими.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Це може торкнутися абсолютно всіх — від друзів і коханих до зовсім незнайомих людей, але справді прикрою стане сварка з рідними та близькими, тому не варто доводити справу до цього.

Сьогодні, 26 серпня, представники всіх знаків Зодіаку стануть надто конфліктними, але трьом із них особливо не варто сваритися зі своїми близькими.

Телець

Тельці — не найконфліктніший знак зодіакального кола: вони можуть довго терпіти, а потім, несподівано для всіх, вибухнути й почати дошкуляти оточуючим. За таким самим сценарієм можуть розвиватися події й сьогодні — звісно, якщо терпіння представників цього знака вичерпається.

Скорпіон

Скорпіони мають не найпростіший характер, що часто спонукає їх до агресії щодо людей, які їх оточують. Щось подібне може статися і сьогодні, якщо, звичайно, представники цього знака не візьмуть себе в руки і не зможуть утриматися від різких слів і, тим більше, вчинків.

Діва

Діви за їхнє вміння діяти потайки часто називають «сірими кардиналами», але цього разу вони не будуть ховатися від оточення і покажуть, на що здатні. Ну, а оскільки в гніві вони страшні, близькі люди відчують справжній страх, а стосунки можуть зіпсуватися надовго.

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