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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які не люблять нічого змінювати у своїй зовнішності

Жінки люблять змінювати та вдосконалювати свій зовнішній вигляд і протягом життя роблять це не один раз.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Хтось обмежується мінімальними змінами, а хтось щоразу кардинально змінюється — так, що навіть рідна мама не впізнає, але є й ті, хто залишається вірним одній і тій самій зачісці, кольору волосся, фігурі та стилю одягу.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які не люблять змінювати щось у своїй зовнішності.

Овен

Жінки-Овни, як правило, ще в юності знаходять образ, який підкреслює їхні переваги та приховує недоліки, і протягом подальшого життя вдосконалюють його, але не змінюють. Вони впевнені, що, добра добувши, кращого не шукай, тому не варто щось переробляти — адже можна зробити гірше.

Діва

Жінки-Діви роками не змінюють колір волосся та зачіску, якщо вони їм личать, оскільки вважають це ознакою практичності та стабільності. Їхній незмінний зовнішній вигляд, на їхню думку, не має нічого спільного з відсутністю смаку, навпаки, це ознака аристократизму та стабільності.

Козоріг

Жінки-Козороги консервативні: вони до будь-яких змін ставляться, як то кажуть, вороже, і зовнішній вигляд у цьому сенсі не є винятком. Як наслідок, куплені ними нові речі мають точно такий самий вигляд, як і старі, без різноманітності, тому їх легко впізнати в будь-якому віці.

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