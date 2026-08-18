Яке церковне свято в Україні 25 серпня

Церковне свято 25 серпня / © pexels.com

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25 серпня (7 вересня), в православному календарі день пам’яті святого апостола Тита. Святий Тит народився приблизно в І столітті на острові Крит або в іншій області Римської імперії. Він походив із язичницької родини, тобто його батьки не були юдеями і не знали істинного Бога Ізраїлю.

За переказами, ще в молоді роки Тит вирізнявся мудрістю, прагненням до істини та пошуком духовного сенсу життя. Він цікавився філософією, але згодом зрозумів, що людська мудрість не дає повної відповіді на найважливіші питання про Бога і призначення людини.

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Почувши про вчення Ісуса Христа, Тит прийняв християнську віру та став одним із найпалкіших її послідовників.

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Особливу роль у житті святого Тита відіграв апостол Павло. Саме Павло став його духовним наставником і називав Тита своїм «справжнім сином у вірі».

Тит супроводжував апостола Павла під час його місіонерських подорожей і допомагав поширювати Євангеліє серед язичників. Він був поруч із Павлом у важливих подіях ранньої Церкви, зокрема під час подорожі до Єрусалима, де вирішувалося питання про те, чи повинні християни з язичників дотримуватися всіх юдейських законів.

Тит став живим доказом того, що Божа благодать відкрита для всіх народів, а не лише для одного народу. Його приклад допоміг Церкві утвердитися в думці, що віра в Христа не має національних чи культурних меж.

Церковне свято 25 серпня — повернення мощів святого апостола Вартоломея

Святий Вартоломей походив із Галилеї та згадується у списках дванадцяти апостолів Христових. У Євангелії від Івана його ототожнюють із Нафанаїлом — людиною, яку до Ісуса привів апостол Филип.

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Після Вознесіння Христа апостол Вартоломей вирушив проповідувати християнську віру. За церковним переданням, він проповідував у Сирії, Месопотамії, Індії, Вірменії та інших землях.

Проповідь Вартоломея викликала опір язичницьких правителів. За переказами, у Вірменії апостол навернув багатьох людей до християнства, зокрема представників царської родини.

Через це його було схоплено за наказом правителів. Святий Вартоломей прийняв мученицьку смерть: за одним із переказів, його живцем здерли шкіру, а потім стратили.

Саме тому в християнській традиції його часто зображають із ножем або зі своєю шкірою як символом найвищої жертовності за віру.

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Після смерті учні поховали тіло апостола, але через переслідування християн його мощі неодноразово переносили з одного місця в інше.

Наприкінці X століття частина мощів святого Вартоломея була перенесена до Рима. За традицією, 983 року імператор Священної Римської імперії Оттон III привіз мощі апостола до Рима і розмістив їх у храмі на острові Тиберина.

Церковне свято в Україні 25 серпня за старим календарем

За старим календарем 25 серпня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Фотія та Аникити. Святий Аникита був знатним воєначальником, який відкрито сповідував християнську віру. За це його схопили та піддали тяжким мукам. За церковним переказом, його племінник Фотій підтримав Аникиту, також визнав Христа і разом із ним прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 25 серпня

Народні прикмети 25 серпня / © pexels.com

Якщо вранці багато роси — осінь буде ясною, а погода ще довго залишатиметься теплою.

Якщо день сонячний і теплий — осінь очікували суху та погожу.

Якщо йде дощ — осінь може бути дощовою, а зима прийти раніше.

Що не можна робити 25 серпня

За народними віруваннями, у цей день не радили розпочинати важливі справи, пов’язані з будівництвом чи ремонтом оселі. Вважалося, що розпочата робота може виявитися невдалою, а згодом доведеться виправляти помилки або все переробляти заново.

Що можна робити 25 серпня

У народному календарі цей день відомий під назвою Тит Грибник. Наші предки вірили, що саме до цієї дати триває найкращий час для заготівлі грибів на зиму — їх можна було солити та зберігати про запас. Після цього періоду гриби вже радили використовувати переважно для приготування свіжих страв — варити або смажити.

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