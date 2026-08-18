Яке свято 25 серпня 2026 року / © ТСН

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25 серпня 2026 року — вівторок. 1643-й день війни в Україні.

Яке свято 25 серпня

25 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Тита / © unsplash.com

25 серпня віряни святкують День пам’яті святого апостола Тита. Він народився на острові Крит у язичницькій родині, але після зустрічі з проповіддю Павла прийняв християнство й став його вірним помічником. Тит супроводжував апостола Павла у місіонерських подорожах, допомагав зміцнювати перші християнські громади та виконував важливі доручення. Пізніше Павло поставив його єпископом на острові Крит, де Тит проповідував Євангеліє, навертав людей до віри та засновував церкви.

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25 серпня в Україні і світі святкують День народженням бляшанки / © pexels.com

25 серпня в Україні і світі святкують День народженням бляшанки. Першу бляшанку для зберігання продуктів запатентував 25 серпня 1810 року англійський винахідник Пітер Дюран. Його ідея полягала у використанні металевої тари, яка дозволяла довше зберігати їжу та перевозити її на великі відстані. Спочатку такі банки були важкими й виготовлялися вручну, а відкривали їх за допомогою ножа або молотка. Лише пізніше з’явилися зручні консервні ножі та сучасні легкі бляшанки.

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25 серпня День народження операційної платформи Лінукс / © pexels.com

Також 25 серпня День народження операційної платформи Лінукс. Спочатку Linux був невеликим студентським проєктом, створеним як альтернатива наявним операційним системам. Торвальдс розробляв його як відкрите програмне забезпечення, тобто кожен охочий міг переглядати код, покращувати його та ділитися змінами. З роками Linux перетворився на одну з найважливіших платформ у світі технологій. На його основі працюють сервери, суперкомп’ютери, хмарні системи, смартфони (зокрема Android використовує ядро Linux), різноманітні пристрої та вбудовані системи.

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