Атака на Прилуки. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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Сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Триває розбір завалів. Кількість жертв зростає.

Що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряна тривога у Прилуцькому районі тривала від 03:09 до 07:05. У ЗСУ попереджали про рух крилатих ракет у напрямку міста. Близько 07:00 у Прилуках пролунали потужні вибухи.

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Жертви атаки

Станом на 14:00 кількість загиблих зросла до 14 осіб, серед них — четверо дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами багатоповерхівки.

За даними поліції, станом на 9:00 внаслідок російських ударів у Прилуках загинуло четверо осіб. Втім, згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до п’яти. Також і очільник ОВА повідомляв, що на місці влучання розбирають завали, а тому кількість жертв може бути більшою.

Пізніше В’ячеслав Чаус повідомило, що у Прилуках станом на 12:00 відомо про дев’ятьох загиблих. Зокрема, з-під завалів пʼятиповерхівки рятувальники дістали тіла трьох дітей.

Щонайменше 50 людей постраждали: 23 — лікуються амбулаторно, а 27 — шпиталізували. Троє травмованих перебувають у важкому стані. Окрім того, вдалося врятувати 12 осіб.

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Удар по Прилуках — що відомо

У поліції Чернігівської області повідомили, що зранку росіяни завдали низки ударів ракетами по Прилуках. Сталось влучання в багатоповерхівку, Центр творчості дітей та юнацтва, а також підприємство.

«Поліція працює на місці масованого ракетного удару по Прилуках: є загиблі та поранені. Триває розбирання завалів, зокрема силами поліцейських», — йдеться у повідомленні.

Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив удар по житловому будинку.

«Одне з влучань — просто по житловій багатоповерхівці. Зранку, коли люди ще спали. Попередньо, вже відомо про загиблих і поранених», — заявив чиновник.

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Зауважимо, ще зранку місцеві ресурси та моніторингові канали повідомили про влучання ракети Х-101 у житловий будинок. На оприлюднених у Мережі фото та відео видно масштабні руйнування — зокрема, повністю знищений під’їзд.

Кореспондентка «Суспільного» повідомила про ракетний удар по п’ятиповерхівці. За її словами, зараз на місці влучання працюють всі служби. Людей дістають з-під завалів.

Атака на Прилуки 7 жовтня — фото наслідків

Атака на Прилуки 7 жовтня. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Влучання російської ракети у багатоповерхівку в Прилуках. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Наслідки атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Наслідки атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Наслідки атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Наслідки атаки РФ на Прилуки. / © Поліція Чернігівської області

Влучання російської ракети у багатоповерхівку в Прилуках. / © «Суспільне Чернігів»

Влучання російської ракети у багатоповерхівку в Прилуках. / © Суспільне

Нагадаємо, вночі та зранку РФ накрила Україну ракетами і дронами. Під ударом опинилися кілька регіонів, де пролунали потужні вибухи. Під атакою крилатих ракет були Київ та область, Дніпро, Полтавщина (Кременчук), Чернігівщина (Прилуки), Кіровоградщина (Світловодськ, Олександрія).

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