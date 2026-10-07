Коли попит випереджає капітал: як Done підтримує зростання «Атмосфери»

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Група компаній «Атмосфера» зіткнулася зі стрімким зростанням попиту на енергетичні рішення. Власних коштів і банківського фінансування вже не вистачало, щоб збільшувати закупівлі потрібними темпами. Done профінансував поставки та взяв на себе логістичний супровід, допомігши бізнесу закрити потребу в обіговому капіталі й продовжити роботу без касових розривів.

Клієнт: енергетичні рішення для дому та бізнесу

«Атмосфера» розробляє енергетичні рішення під ключ: проєктує, будує та обслуговує сонячні електростанції й системи накопичення енергії. Компанія імпортує обладнання для власних проєктів і партнерів.

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У такій моделі доступність обладнання безпосередньо пов’язана з можливістю виконувати замовлення. Зростання попиту потребує більших закупівель, а отже — додаткового фінансування поставок.

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Виклик: обіговий капітал не встигав за продажами

На тлі руйнування енергетичної інфраструктури попит на рішення «Атмосфери» різко зріс. Компанія бачила можливості для збільшення продажів, проте наявних фінансових ресурсів ставало недостатньо. Власні кошти та банківські кредити вже не покривали потреби бізнесу в обіговому капіталі.

«Ми розуміли, що можемо продавати більше, але банківських кредитів вже не вистачало», — розповідає представник ГК «Атмосфера».

Перед компанією постало завдання забезпечити фінансування імпорту відповідно до нового рівня попиту. Важливими були швидкість запуску співпраці та відповідність умов реальному циклу поставок.

Рішення: фінансування поставок і супровід логістики

«Атмосфера» звернулася до Done як до додаткового джерела фінансування. Команди швидко погодили умови та запустили співпрацю.

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Done забезпечив фінансування поставок без класичної застави, врахував цикл поставок бізнесу та взяв на себе повний логістичний супровід. У межах одного партнерства компанія отримала фінансову й операційну підтримку імпорту.

Для «Атмосфери» це означало можливість планувати закупівлі з урахуванням попиту та залученого фінансування, розширюючи доступний ресурс для роботи з власними проєктами й партнерами.

Перші результати та очікування

Співпраця триває і вже допомагає «Атмосфері» покривати дефіцит обігового капіталу та працювати без касових розривів. Фінансування Done створює можливості для нарощування імпорту в темпі ринку й розширення асортименту понад обсяг, який компанія могла б забезпечити лише власними коштами. Очікуване зростання обороту — 30%.

«Фінансування Done — зручне та швидке. Якщо ви впевнені в оборотності товару і маржа дозволяє — однозначно варто заходити у співпрацю», — зазначає представник ГК «Атмосфера».

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Кейс «Атмосфери» показує, як доступ до фінансування поставок допомагає бізнесу реагувати на зростання попиту. Коли продажі випереджають можливості власного капіталу, додатковий ресурс і організована логістика дають компанії змогу підтримувати темп роботи та реалізовувати можливості ринку.

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