Загинула жінка, люди не виходять на зв'язок: РФ ракетами атакувала Кіровоградщину, є "приліт" — що відомо

Ракетна атака / © ТСН.ua

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У середу вранці, 7 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кіровоградській області. У регіоні зафіксовано влучання по одному з об’єктів промисловості, є травмований.

Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

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«Зранку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований», — зазначив очільник ОВА.

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Наразі профільні служби працюють на місці події та з’ясовують усі наслідки ворожого обстрілу. Обласна влада продовжує відстежувати ситуацію.

Унаслідок ранкової ворожої атаки на Олександрію загинула жінка. Ще троє людей поранені, із двома наразі немає зв’язку.

Про це повідомив мер Олександрії Сергій Кузьменко у Telegram.

«Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється», — написав він.

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Перед атакою на території всієї області оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування ракетного озброєння. На момент оприлюднення інформації відбій тривоги було оголошено лише в Олександрійському та Кропивницькому районах.

Нагадаємо, цієї ночі Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Окупаційне військо запустило ударні БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинилися кілька регіонів, де пролунали потужні вибухи.

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