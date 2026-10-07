Магнітики на дверцятах можуть зламати ваш холодильник: що потрібно знати

Магніти на холодильнику / © pixabay.com

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Чимало людей, будучи у відпустці чи відрядження, купують додому магнітик на холодильник, або дарують своїм близьким як сувенір. Проте так, задавалося б на перший погляд звичайні дрібнички, можуть впливати на роботу деяких холодильників.

Про це пише видання угорське видання Kertvar.

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Звичайні магніти можна побачити на дверцятах майже в кожній оселі. Вони абсолютно безпечні для людей, але можуть зашкодити самій побутовій техніці. Найбільше від цього страждають сучасні холодильники із сенсорними дисплеями. Виробники застерігають, що магнітне поле здатне збивати роботу чутливої електроніки та з часом взагалі вивести її з ладу.

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Силу магнітів, яка притягує або відштовхує предмети, неможливо побачити, проте вона впливає не лише на холодильники. Наприклад, компанія Apple зауважувала, що магнітні елементи в iPhone 12 можуть заважати правильній роботі важливих медичних приладів — зокрема кардіостимуляторів і дефібриляторів.

Науковець із Женевського університету пояснив, що для старих моделей холодильників звичайні магніти не становлять жодної загрози. У такій техніці просто немає електронних деталей, на які могло б негативно подіяти магнітне поле. Ці прилади охолоджують завдяки тепловим насосам, тому дрібнички на дверцятах ніяк не заважають їм працювати.

До того ж сувенірні магніти надто слабкі, щоб їхнє випромінювання пройшло крізь корпус до внутрішніх механізмів. Дослідники популярних інтернет-міфів наводять простий приклад: якщо прикласти металеву деталь з внутрішнього боку дверцят, завішаних магнітами, вона одразу впаде на підлогу, бо магнітна сила не проходить наскрізь.

Раніше ТСН.ua розповідав, що для того, аби ваша пральна машинка служила довше, варто відмовитися від частих помилок під час прання: не перевантажувати барабан, не класти занадто мало речей і не використовувати надмірну кількість прального засобу. Перевантаження погіршує циркуляцію води та засобу й створює додаткове навантаження на машину, а недостатня кількість речей може спричиняти вібрацію та удари під час відтискання.

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