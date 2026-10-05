Ці помилки під час прання повільно "вбивають" вашу пральну машину: перевірте, чи ви так робите

Основні помилки під час прання / © ТСН

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Щоб техніка прослужила якомога довше, варто знати, які помилки під час прання ми робимо найчастіше та від яких звичок краще відмовитися.

Перевантажувати пральну машину

Бажання випрати якомога більше речей за один раз зрозуміле, однак забивати барабан вщерть не варто. Одягу потрібен простір, щоб вільно рухатися у воді. Якщо речей забагато, вода та пральний засіб гірше циркулюють між ними, тому одяг може залишитися недостатньо чистим.

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Крім того, надмірне завантаження створює додаткове навантаження на компоненти пральної машини.

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Класти занадто мало речей

Кілька речей, особливо важких, можуть нерівномірно розподілятися в барабані. Під час відтискання це іноді спричиняє сильну вібрацію та удари.

Особливо обережними варто бути з великими рушниками, ковдрами та іншими речами, які після намокання стають значно важчими. Завжди враховуйте максимальне завантаження, рекомендоване виробником техніки.

Використовувати забагато прального засобу

Більше порошку або гелю зовсім не означає чистіший одяг. Надлишок засобу може погано виполіскуватися, залишатися на тканині та накопичуватися всередині пральної машини.

Дотримуйтеся дозування, зазначеного виробником засобу, враховуючи розмір завантаження, ступінь забруднення речей і жорсткість води.

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Використовувати невідповідний засіб

Не кожен пральний засіб підходить для будь-якої машини. Особливо це стосується високоефективних моделей, для яких можуть бути передбачені спеціальні засоби зі зниженим піноутворенням.

Тому перед використанням нового порошку, гелю чи капсул варто перевірити рекомендації виробника пральної машини.

Не перевіряти кишені

Монети, ключі, шпильки та інші тверді предмети, залишені в кишенях, можуть потрапити туди, де їм зовсім не місце. Вони здатні пошкодити барабан або інші деталі машини.

Перед пранням перевіряйте всі кишені. Це займає лише кілька секунд, але може вберегти техніку від дорогого ремонту.

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Залишати блискавки розстебнутими

Перед пранням джинсів, курток та інших речей блискавки краще застебнути. Їхні металеві зубці можуть чіплятися за інші тканини та пошкоджувати одяг.

Водночас із ґудзиками діє інше правило: сорочки та інший одяг на ґудзиках зазвичай рекомендують прати розстебнутими, щоб не створювати зайвого натягу на нитки та петлі.

Не використовувати мішечки для дрібних речей

Шкарпетки, білизна та інші невеликі речі можуть потрапляти між деталями машини або забивати фільтр. Для дрібного одягу краще використовувати спеціальні сітчасті мішечки.

Вони також стануть у пригоді для делікатної білизни та речей із гачками й іншою фурнітурою.

Прати речі, які не призначені для машинного прання

Не варто автоматично відправляти до барабана все, що забруднилося. Деякі килимки, взуття, подушки, речі з декоративними деталями та інші вироби можуть бути надто важкими або просто не призначеними для машинного прання.

Перед пранням перевіряйте етикетку виробу. Якщо є сумніви щодо великої чи важкої речі, також варто звіритися з інструкцією до пральної машини.

Ігнорувати незвичні звуки та сильну вібрацію

Якщо під час віджимання машина почала сильно стрибати, стукати або видавати незвичні звуки, не варто просто чекати на завершення циклу.

Причиною може бути нерівномірно розподілений одяг або перевантаження. Зупиніть машину, якщо це дозволяє інструкція, та перевірте завантаження. Якщо проблема регулярно повторюється, техніка може потребувати діагностики.

Не вирівняти пральну машину

Сильна вібрація не завжди пов’язана з одягом. Якщо машина встановлена нерівно, вона може хитатися та зміщуватися під час віджимання.

Перевірте положення техніки та відрегулюйте ніжки відповідно до інструкції виробника.

Не чистити фільтр пральної машини

Волосся, ворс, нитки та дрібні предмети поступово накопичуються у фільтрі. Якщо його не чистити, можуть виникнути проблеми зі зливанням води.

Частота очищення залежить від конкретної моделі, тому найкраще орієнтуватися на інструкцію виробника.

Забувати про лоток для прального засобу

Залишки порошку, гелю та кондиціонера можуть накопичуватися у відсіках дозатора. З часом там утворюється липкий наліт.

Лоток потрібно періодично виймати, промивати та очищати — якщо конструкція вашої моделі це дозволяє.

Не чистити ущільнювач дверцят

У складках гумового ущільнювача фронтальної пральної машини можуть залишатися вода, ворсинки та дрібне сміття.

Після прання варто оглядати ущільнювач та за потреби витирати його насухо. Це допомагає підтримувати чистоту всередині машини та запобігати появі неприємного запаху.

Постійно тримати дверцята зачиненими

Після завершення прання всередині барабана залишається волога. Якщо конструкція машини та інструкція виробника це дозволяють, після використання дверцята можна залишити прочиненими, щоб барабан просох.

Це особливо актуально для фронтальних моделей, у яких волога може затримуватися біля гумового ущільнювача.

Надовго залишати мокрий одяг у барабані

Забувати випрані речі в машині на багато годин — погана звичка. Вологе тепле середовище сприяє появі затхлого запаху, через що речі нерідко доводиться прати повторно.

Намагайтеся діставати білизну незабаром після завершення циклу.

Не очищати фільтр сушильної машини

Ворс із тканини накопичується у спеціальному фільтрі сушарки. Якщо його не видаляти, потік повітря погіршується, а техніці доводиться працювати довше.

Очищення ворсового фільтра після сушіння — одна з найпростіших звичок, яка допомагає підтримувати нормальну роботу приладу.

Ігнорувати вентиляцію сушарки

Ворс може накопичуватися не лише на фільтрі, але й у вентиляційному каналі. Забруднений канал погіршує відведення повітря, збільшує час сушіння та може створювати небезпеку.

Якщо одяг раптом почав сохнути значно довше, ніж раніше, це один із сигналів перевірити систему відповідно до рекомендацій виробника.

Перевантажувати сушильну машину

Як і пральна машина, сушарка потребує вільного простору в барабані. Речі повинні вільно обертатися, а гаряче повітря — циркулювати між ними.

Якщо барабан переповнений, одяг сохне нерівномірно, цикл може тривати довше, а навантаження на техніку збільшується.

Сушити все за максимальної температури

Висока температура не завжди означає кращий результат. Вона може пошкодити деякі тканини, спричинити усадку речей та прискорити їхнє зношування.

Завжди перевіряйте символи догляду на етикетці та обирайте режим відповідно до типу тканини.

Класти до сушарки надто мокрі речі

Якщо після прання з одягу буквально стікає вода, сушарці доведеться витратити значно більше часу та енергії. Насамперед варто з’ясувати, чому пральна машина недостатньо добре відтискає речі.

Причиною може бути неправильно обраний режим, незбалансоване завантаження або інша проблема, яку не варто ігнорувати.

Не обслуговувати техніку

Навіть якщо пральна та сушильна машини працюють без видимих проблем, вони потребують регулярного догляду. Фільтри, барабан, ущільнювачі, дозатор та інші доступні для користувача елементи потрібно очищати відповідно до інструкції.

Кілька простих звичок можуть допомогти уникнути неприємного запаху, погіршення якості прання та зайвого навантаження на техніку.

Як подовжити термін служби пральної машини

Головне правило — не намагатися змусити техніку працювати за межами її можливостей. Не перевантажуйте барабан, правильно дозуйте пральний засіб, перевіряйте кишені, стежте за фільтрами та реагуйте на незвичні звуки.

Також варто читати інструкцію саме до своєї моделі: допустиме завантаження, способи очищення та вимоги до засобів можуть відрізнятися.

FAQ

Що не можна класти в пральну машину?

У пральну машину не варто класти речі, для яких виробник забороняє машинне прання. Особливої обережності потребують вироби зі шкіри, деякі види взуття, речі з великою кількістю декоративних деталей, надто важкі килимки та інші громіздкі предмети. Також перед пранням потрібно обов’язково діставати з кишень монети, ключі та інші тверді предмети.

Що буде, якщо перевантажити пральну машину?

Якщо перевантажити пральну машину, речі не зможуть вільно рухатися в барабані, тому вода та пральний засіб гірше циркулюватимуть між тканинами. Через це одяг може гірше випратися та прополоскатися. Надмірне завантаження також створює додаткове механічне навантаження на пральну машину, тому завжди слід дотримуватися максимальної ваги білизни, зазначеної виробником.

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