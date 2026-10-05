Эти ошибки при стирке медленно "убивают" вашу стиральную машину: проверьте, делаете ли вы так

Основные ошибки во время стирки / © ТСН

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Чтобы техника прослужила как можно дольше, следует знать, какие ошибки мы делаем чаще всего и от каких привычек лучше отказаться.

Перегружать стиральную машину

Желание постирать как можно больше вещей за один раз понятно, однако забивать барабан не стоит. Одежде нужно пространство, чтобы свободно двигаться в воде. Если вещей многовато, вода и стиральное средство хуже циркулируют между ними, поэтому одежда может остаться недостаточно чистой.

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Кроме того, избыточная загрузка создает дополнительную нагрузку на компоненты стиральной машины.

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Класть слишком мало вещей

Несколько вещей, особенно тяжелых, могут неравномерно распределяться в барабане. При отжиме это иногда вызывает сильную вибрацию и удары.

Особенно осторожными следует быть с большими полотенцами, одеялами и другими вещами, которые после намокания становятся гораздо тяжелее. Всегда учитывайте максимальную загрузку, рекомендованную производителем техники.

Использовать слишком много стирального средства

Больше порошка или геля совсем не означает более чистую одежду. Избыток средства может плохо выполаскиваться, оставаться на ткани и накапливаться внутри стиральной машины.

Соблюдайте дозировку, указанную изготовителем средства, учитывая размер загрузки, степень загрязнения вещей и жесткость воды.

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Использовать неподходящее средство

Не каждое стиральное средство подходит для любой машины. Особенно это касается высокоэффективных моделей, для которых могут быть предусмотрены специальные средства с пониженным пенообразованием.

Поэтому перед использованием нового порошка, геля или капсулы следует проверить рекомендации производителя стиральной машины.

Не проверять карманы

Монеты, ключи, шпильки и другие твердые предметы, оставленные в карманах, могут попасть туда, где им совсем не место. Они могут повредить барабан или другие детали машины.

Перед стиркой проверяйте все карманы. Это занимает всего несколько секунд, но может уберечь технику от дорогостоящего ремонта.

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Оставлять молнии расстегнутыми

Перед стиркой джинсов, курток и других вещей молнии лучше застегнуть. Их металлические зубцы могут цепляться за другие ткани и повреждать одежду.

Вместе с пуговицами действует другое правило: рубашки и другая одежда на пуговицах обычно рекомендуют стирать расстегнутыми, чтобы не создавать лишнего натяжения на нити и петли.

Не использовать мешочки для мелких вещей

Носки, белье и другие небольшие вещи могут попадать между деталями машины или забивать фильтр. Для мелкой одежды лучше использовать специальные сетчатые мешочки.

Они также пригодятся для деликатного белья и вещей с крючками и другой фурнитурой.

Стирать вещи, не предназначенные для машинной стирки

Не следует автоматически отправлять в барабан все, что загрязнилось. Некоторые коврики, обувь, подушки, вещи с декоративными деталями и другие изделия могут быть слишком тяжелыми или просто не предназначенными для машинной стирки.

Перед стиркой проверяйте наклейку изделия. Если есть сомнения по поводу большой или тяжелой вещи, также следует свериться с инструкцией к стиральной машине.

Игнорировать необычные звуки и сильную вибрацию

Если во время отжима машина начала сильно прыгать, стучать или издавать необычные звуки, не стоит просто ждать завершения цикла.

Причиной может быть неравномерно распределенная одежда или перегрузка. Остановите машину, если это позволяет инструкция, и проверьте загрузку. Если проблема регулярно повторяется, техника может нуждаться в диагностике.

Не выровнять стиральную машину

Сильная вибрация не всегда связана с одеждой. Если машина установлена неровно, она может шататься и смещаться при отжиме.

Проверьте положение техники и отрегулируйте ножки в соответствии с инструкцией изготовителя.

Не чистить фильтр стиральной машины

Волосы, ворс, нити и мелкие предметы постепенно скапливаются в фильтре. Если его не чистить, могут возникнуть проблемы со сливанием воды.

Частота очистки зависит от конкретной модели, поэтому лучше всего ориентироваться на инструкцию изготовителя.

Забывать про лоток для стирального средства

Остатки порошка, геля и кондиционера могут скапливаться в отсеках дозатора. Со временем там появляется липкий налет.

Лоток нужно периодически вынимать, промывать и очищать — если конструкция вашей модели это позволяет.

Не чистить уплотнитель дверцы

В складках резинового уплотнителя фронтальной стиральной машины могут оставаться вода, ворсинки и мелкий мусор.

После стирки следует осматривать уплотнитель и при необходимости вытирать его досуха. Это помогает поддерживать чистоту внутри машины и предотвращать появление неприятного запаха.

Постоянно держать дверцу закрытой

После завершения стирки внутри барабана остается влага. Если конструкция машины и инструкция производителя это позволяют, после использования дверцу можно оставить приоткрытой, чтобы барабан просох.

Это особенно актуально для фронтальных моделей, в которых влага может задерживаться у резинового уплотнителя.

Надолго оставлять мокрую одежду в барабане

Забывать постиранные вещи в машине на много часов — плохая привычка. Влажная теплая среда способствует появлению затхлого запаха, из-за чего вещи нередко приходится стирать повторно.

Старайтесь доставать белье вскоре после завершения цикла.

Не очищать фильтр сушильной машины

Ворс из ткани скапливается в специальном фильтре сушилки. Если его не удалять, поток воздуха ухудшается, а технике приходится работать дольше.

Очистка ворсового фильтра после сушки — одна из самых простых привычек, помогающая поддерживать нормальную работу прибора.

Игнорировать вентиляцию сушилки

Ворс может скапливаться не только на фильтре, но и в вентиляционном канале. Загрязненный канал ухудшает отвод воздуха, увеличивает время сушки и может создавать опасность.

Если одежда вдруг начала сохнуть гораздо дольше, чем раньше, это один из сигналов проверить систему в соответствии с рекомендациями производителя.

Перегружать сушильную машину

Как и стиральная машина, сушилка нуждается в свободном пространстве в барабане. Вещи должны свободно вращаться, а горячий воздух циркулировать между ними.

Если барабан переполнен, одежда сохнет неравномерно, цикл может занять больше времени, а нагрузка на технику увеличивается.

Сушить все при максимальной температуре

Высокая температура не всегда означает наилучший результат. Она может повредить некоторые ткани, вызвать усадку вещей и ускорить их износ.

Всегда проверяйте символы ухода на этикетке и выбирайте режим в соответствии с типом ткани.

Класть в сушилку слишком мокрые вещи

Если после стирки с одежды буквально стекает вода, сушилке придется потратить гораздо больше времени и энергии. Прежде всего следует выяснить, почему стиральная машина недостаточно хорошо отжимает вещи.

Причиной может быть неправильно выбранный режим, несбалансированная загрузка или другая проблема, которую не следует игнорировать.

Не обслуживать технику

Даже если стиральная и сушильная машина работают без видимых проблем, они нуждаются в регулярном уходе. Фильтры, барабан, уплотнители, дозатор и другие доступные для пользователя элементы нужно очищать в соответствии с инструкцией.

Несколько простых привычек могут помочь избежать неприятного запаха, ухудшения качества стирки и излишней нагрузки на технику.

Как продлить срок службы стиральной машины

Главное правило — не пытаться заставить технику работать за пределами ее возможностей. Не перегружайте барабан, правильно дозируйте стиральное средство, проверяйте карманы, следите за фильтрами и реагируйте на необычные звуки.

Также следует читать инструкцию именно к своей модели: допустимая загрузка, способы очистки и требования к средствам могут отличаться.

FAQ

Что нельзя класть в стиральную машину?

В стиральную машину не стоит класть вещи, для которых производитель запрещает машинную стирку. В особой осторожности нуждаются изделия из кожи, некоторые виды обуви, вещи с большим количеством декоративных деталей, слишком тяжелые коврики и другие громоздкие предметы. Также перед стиркой нужно обязательно доставать из карманов монеты, ключи и другие жесткие предметы.

Что будет, если перегрузить стиральную машину?

Если перегрузить стиральную машину, вещи не смогут свободно двигаться в барабане, поэтому вода и стиральное средство будут хуже циркулировать между тканями. Поэтому одежда может хуже постираться и прополоскаться. Избыточная загрузка также создает дополнительную механическую нагрузку на стиральную машину, поэтому всегда следует придерживаться максимального веса белья, указанного изготовителем.

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