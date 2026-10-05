В России обещают усилить атаки по Киеву: Жданов предупредил, на что способен враг

Олег Жданов / © ТСН

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В России пугают экскалацией войны против Украины. В российском Минобороны предупреждают: мол, атаки РФ на Киев и другие украинские города усилятся в ближайшее время.

Чем способен враг, когда может быть следующий массированный удар, как изменилась тактика России и чего ждать осенью и зимой — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Россия пытается запугать Украину и партнеров

По словам Олега Жданова, заявления о возможном усилении ударов являются очередной попыткой России запугать Украину и ее партнеров. Эксперт сравнил это с информационной кампанией, проводимой Россией в феврале 2022 года.

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«Им больше нечем испугать. Вы видите, они вновь затянули ту же пластинку, как в феврале 2022 года, чтобы иностранцы выезжали, посольства, иностранные учреждения, чтобы все покидали Киев, потому что они сейчас его разбомбят», — сказал Олег Жданов.

Он также упомянул заявления о возможном применении ракеты «Орешник». По словам эксперта, трое суток Россия закрывала воздушное пространство вроде бы над Капустиным яром, однако запуска ракеты не произошло.

«Кстати, даже фейковым оказалась попытка опять-таки запугать „Орешником“. Трое суток они закрывали воздушное пространство, вроде бы над Капустиным яром, но „Орешник“ так и не взлетел», — отметил Жданов.

Он добавил, что по данным украинской и западной разведок, ракета может вообще не улететь, поскольку ее больше нет. В то же время, эксперт допускает еще один базовый пуск.

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«Да может, на один базовый пуск еще будет, а так „Орешник“ не пошел уже в серию», — сказал военный эксперт.

По мнению Жданова, Россия пытается использовать какие-либо поводы для давления на партнеров Украины.

«Поэтому Россия ищет любой повод для того, чтобы запугать партнеров. Эти залеты дронов в Молдову, эти провокации или запугивание западных партнеров, которые прекращают помощь Украине», — рассказал он.

В то же время эксперт считает, что у России нет достаточно сил и средств для того, чтобы придумать принципиально новый способ эскалации.

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«Сказать, что они что-нибудь придумают новое невозможно, потому что ни сил, ни средств у них на это нет», — отметил Жданов.

Может ли Россия повторить массированный удар

Военный эксперт не исключает повторения массированного комбинированного удара по Украине. В то же время, по его словам, у России проблемы со стратегической авиацией.

«Повторить массированный удар они могут, но с учетом того, что давно не было таких ударов, массированных, комбинированных, дроново-ракетных, они могут. Но я думаю без авиации. У них огромная проблема со стратегической авиацией», — сказал Жданов.

По его словам, Россия может рискнуть поднять в воздух один или два самолета.

«Хотя они могут рискнуть один или два самолета поднять в воздух. Поэтому идет такое информационное сопровождение этой эскалации, такое безумное давление», — отметил эксперт.

Какая новая тактика России

Жданов считает, что Россия не отказалась от массированных ударов по Украине. Причина паузы, по его мнению, заключается в возможности русской армии организовать такой удар.

Я думаю, что они не отказываются. Здесь единственная причина, по моему мнению, это то, что они на сегодняшний день не способны организовать такой огромный удар», — рассказал он.

Эксперт пояснил, что Россия стремится нанести максимальное поражение, однако количество реактивных дронов во время ударов постоянно меняется.

«Они хотят нанести максимальное поражение, но при этом, видите ли, даже количество реактивных дронов постоянно варьируется в этих ударах. Иногда 35, а иногда 50 реактивных в общем количестве», — сказал Жданов.

В то же время, по его словам, обычные дроны Герань-2 украинская противовоздушная оборона активно сбивает.

«Но они видят, что обычные дроны Герань-2 97% в сбитях. И у нас против них построена и эшелонирована оборона, начиная от границы. До Киева почти ничего не долетает», — отметил военный эксперт.

По словам Жданова, Россия также не может обеспечить необходимое количество реактивных дронов.

«А реактивных они сегодня выдать не могут в таком количестве, как хотят», — сказал он.

Похожая ситуация, по словам эксперта, и с крылатыми ракетами.

«То же у них получается с крылатыми ракетами. Крылатых ракет у них полно. Но нет сил поднять в воздух», — рассказал Жданов.

Он пояснил, что Россия может поднять два Ту-160, переоборудованные под ракеты Х-101, однако у Ту-95 возникли проблемы.

«Два Ту-160 они могут поднять, которые уже переоборудованы под Х-101 ракеты. А Ту-95 нет, они не могут поднять, потому что один поднялся, и тот упал. Три двигателя отказали из четырех», — сказал эксперт.

По его словам, после такой ситуации необходимо расследование и устранение причин крушения.

«Это серьезная проблема, надо теперь ее решать. Вы экипажи самолетов палками не загоните в кабину после такой аварии, пока не будет детального расследования и устранения причин такой катастрофы», — отметил Жданов.

В то же время он подчеркнул, что Россия не откажется от массированных ударов.

Так что они очень хотят и никогда не откажутся от массированных ударов по нашей территории. Но нужно следить за возможностями», — сказал военный эксперт.

Хватит ли России ракет для ударов

Жданов также обратил внимание на проблемы России с «Искандерами». По его словам, хотя ракеты у РФ есть, использовать их все одновременно она не может.

«Кстати, с теми же „Искандерами“ тоже проблемы. Потому что, хотя и наличие ракет у них есть, порядка 100 или 200 единиц, они же не могут потратить все сразу», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что России необходимо оставлять запас ракет.

«Надо оставить нетронутый запас на крайний случай. Это первое. И второе состояние пусковых установок», — отметил Жданов.

По его словам, ресурс пусковых установок тоже имеет значение.

Может ли РФ в ближайшее время усилить удары по Киеву

Отвечая на вопрос о заявлениях российского Минобороны, Жданов отметил, что у России нет для этого неограниченного ресурса.

«Я думаю, будь ресурс, то мы бы с вами уже сидели в бомбоубежище», — сказал он.

Жданов связывает активизацию информационного давления с ситуацией на фронте и стремлением России добиться остановки военной помощи Украине.

«Сегодня, когда для России настолько важно прекратить военную помощь нам, потому что фронт у них не такой стабильный, как они бы хотели», — отметил Жданов.

По его словам, после проблем российской армии на фронте активизировались призывы к переговорам.

«Вы смотрите, как только на фронте начались проблемы в российской армии, тут же началось, давайте на переговоры, давайте договариваться и прочее», — рассказал он.

Жданов также отметил, что Россия якобы готова рассматривать план прекращения войны, а потому, по его мнению, массированный удар по Киеву сейчас был бы важен с политической точки зрения.

«Так вот сейчас, с политической точки зрения, по мнению России, было бы эффективно надавить еще на Киев таким комбинированным массовым ударом», — сказал военный эксперт.

В то же время предупреждение о возможном ударе, ранее оказанном американской разведкой, не оправдалось в определенный срок.

«Но видите, даже предупреждение на 72 часа, которое давала нам американская разведка по поводу высокой вероятности нанесения ударов, оно не сработало, оно вчера закончилось. А удар так и не был», — отметил Жданов.

По его словам, несмотря на заявления о готовности к удару, реальная возможность его осуществить может быть другой.

«Американцы говорят, что они готовы, но, возможно, эта готовность на бумаге да, а на самом деле нет», — говорит военный эксперт.

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