- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 2 мин
«Я не дам себя запугать»: Мерц в Киеве ответил на угрозы Москвы
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев, несмотря на угрозы со стороны Москвы. Политик заявил, что не позволит запугать себя и в дальнейшем будет осуществлять необходимые визиты.
Глава немецкого правительства, Фридрих Мерц, убежден, что запугивания со стороны РФ не направлены против его визита. Впрочем, политик подчеркнул: даже при условии, что эти угрозы прозвучали в его адрес, это не помешало бы его приезду в Киев сегодня.
Об этом Фридрих Мерц заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент ТСН.
«Я не дам себя запугать»: Мерц прокомментировал угрозы Москвы
«Если это так и было, то я не дам себя запугать. На меня это не производит впечатление. И я буду совершать те поездки и делать те визиты, которые я считаю нужными», — сказал Мерц.
Канцлер Германии дополнительно заметил, что ключевой фокус поддержки Украины со стороны Берлина направлен на средства ПВО и коммуникационные системы.
При этом точных объемов и подробностей запланированных поставок он уточнять не стал.
Перед этим в МИД РФ призвали иностранных дипломатов и политиков, чтобы они покинули Киев, ведь враг намерен продолжить удары.
Канцлер Германии сегодня неожиданно приехал в Киев
Напомним, в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом, что стало первым приездом главы немецкого правительства в Украину с мая 2025 года. На вокзале его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Мерц подчеркнул, что приехал из-за неотложной нужды Украины в поддержке перед пятой зимой в войне и отметил, что без остановки России ее военная машина рано или поздно обернется против Европы.
В ходе визита запланированы переговоры Мерца с президентом Владимиром Зеленским по поводу двусторонней, европейской и международной повестки дня. Главный фокус встреч направлен на усиление обороны, устойчивости Украины и общей европейской безопасности.
В канун поездки канцлер также сообщил, что активно работает с лидерами других стран над привлечением дополнительных систем и средств ПВО для пополнения украинских запасов.