«Я не дам себя запугать»: Мерц в Киеве ответил на угрозы Москвы

Мерц в Киеве ответил на угрозы Москвы / © Associated Press

Реклама

Глава немецкого правительства, Фридрих Мерц, убежден, что запугивания со стороны РФ не направлены против его визита. Впрочем, политик подчеркнул: даже при условии, что эти угрозы прозвучали в его адрес, это не помешало бы его приезду в Киев сегодня.

Об этом Фридрих Мерц заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент ТСН.

Реклама

«Я не дам себя запугать»: Мерц прокомментировал угрозы Москвы

«Если это так и было, то я не дам себя запугать. На меня это не производит впечатление. И я буду совершать те поездки и делать те визиты, которые я считаю нужными», — сказал Мерц.

Реклама

Канцлер Германии дополнительно заметил, что ключевой фокус поддержки Украины со стороны Берлина направлен на средства ПВО и коммуникационные системы.

При этом точных объемов и подробностей запланированных поставок он уточнять не стал.

Перед этим в МИД РФ призвали иностранных дипломатов и политиков, чтобы они покинули Киев, ведь враг намерен продолжить удары.

Канцлер Германии сегодня неожиданно приехал в Киев

Напомним, в воскресенье, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом, что стало первым приездом главы немецкого правительства в Украину с мая 2025 года. На вокзале его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Реклама

Мерц подчеркнул, что приехал из-за неотложной нужды Украины в поддержке перед пятой зимой в войне и отметил, что без остановки России ее военная машина рано или поздно обернется против Европы.

В ходе визита запланированы переговоры Мерца с президентом Владимиром Зеленским по поводу двусторонней, европейской и международной повестки дня. Главный фокус встреч направлен на усиление обороны, устойчивости Украины и общей европейской безопасности.

В канун поездки канцлер также сообщил, что активно работает с лидерами других стран над привлечением дополнительных систем и средств ПВО для пополнения украинских запасов.

Новости партнеров