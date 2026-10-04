«Я не дам себе залякати»: Мерц у Києві відповів на погрози Москви

Мерц у Києві відповів на погрози Москви / © Associated Press

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Очільник німецького уряду, Фрідріх Мерц, переконаний, що залякування з боку РФ не спрямоване проти його візиту. Утім, політик підкреслив: навіть за умови, що ці погрози пролунали на його адресу, це жодним чином не завадило б його приїзду до Києва сьогодні.

Про це Фрідріх Мерц заявив на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент ТСН.

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«Я не дам себе залякати»: Мерц прокоментував погрози Москви

«Якщо це так і було, то я не дам себе залякати. На мене це не справляє враження. І я буду робити ті поїздки і робити ті візити, які я вважаю за потрібне», — сказав Мерц.

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Канцлер Німеччини додатково зауважив, що ключовий фокус підтримки України з боку Берліна спрямований на засоби ППО та комунікаційні системи.

При цьому точних обсягів та подробиць запланованих постачань посадовець уточнювати не став.

Перед цим у МЗС РФ закликали іноземних дипломатів та політиків, аби вони залишили Київ, адже ворог збирається продовжити удари.

Канцлер Німеччини сьогодні несподівано приїхав до Києва

Нагадаємо, у неділю, 4 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом, що стало першим приїздом очільника німецького уряду до України з травня 2025 року. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Мерц наголосив, що приїхав через нагальну потребу України в підтримці перед п’ятою зимою у війні та зазначив, що без зупинки Росії її військова машина рано чи пізно обернеться проти Європи.

Під час візиту заплановані переговори Мерца з президентом Володимиром Зеленським щодо двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного. Головний фокус зустрічей спрямований на посилення оборони, стійкості України та спільної європейської безпеки.

Напередодні поїздки канцлер також повідомив, що активно працює з лідерами інших країн над залученням додаткових систем і засобів ППО для поповнення українських запасів.

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