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Як Німеччина відповідає на диверсії та провокації РФ: Мерц розповів
Німеччина перейшла до активної протидії гібридній агресії та диверсіям з боку Росії, які вже загрожували людськими життями на німецькій території.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, як його країна збирається відповідати та захищатися у відповідь на гібридні атаки РФ.
Про це канцлер ФРН сказав на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.
«Ми бачимо щоденне порушення повітряного простору і гібридні атаки на нашу інфраструктуру. Найважча атака — це напад на Лейпцизький аеропорт. Лише завдяки щасливим випадкам вдалося уникнути вибухам, які могли спричинити людські жертви. Ми зробили з цього висновки», — сказав Мерц.
Він нагадав, що Німеччина закрила російське консульство у Бонні, закрила Російський дім у Берліні і вислала велику кількість росіян.
«Ми проводимо набагато суворіший контроль російських громадян… Ми не чекаємо і ми не зволікаємо. Ми діємо для того, щоби захищатися», — наголосив канцлер.
Також Мерц додав, що Німеччина протидіє російському тіньовому флоту та порушенням повітряного простору, а свої дії узгоджує з європейськими партнерами.
«Не сумнівайтеся, що і в майбутньому ми теж будемо реагувати і робити все для того, щоб громадскість знала, звідки походить загроза», — підсумував канцлер ФРН.
Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва.
Попри повітряну тривогу, Зеленський та Мерц відвідали місце російського удару по НАН України у Києві.
Також у Києві Мерц назвав умови для отримання Україною грошей від ЄС.
Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили начинений вибухівкою безпілотник. Поблизу перебували українські вантажні літаки Ан-124. Відомо, що йдеться про квадрокоптер приблизно розміром із мікрохвильову піч, оснащений чотирма роторами. На борту дрона була вибухівка Semtex.
Аеропорт є важливим пунктом перевалки військової допомоги для України. Слідство вийшло на підозрюваних, зокрема завдяки ДНК-слідам.