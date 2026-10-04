В оригінальному жилеті і дуже широких штанях: Селін Діон в екстравагантному луку з’явилася в Парижі

Селін Діон / © Getty Images

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Селін Діон потрапила до об’єктивів папараці, коли виходила з готелю в Парижі перед своїм вечірнім виступом. Співачка усміхалася й махала рукою шанувальникам, які чекали на неї біля входу.

Знаменитість була одягнена в оригінальний подовжений світло-сірий жилет з клапаном для кишені. Його вона поєднала з екстравагантними дуже широкими темно-графітовими штанями, які звисали по боках. На них були стрілки і чорні лампаси. Взута Діон була в атласні чорні гостроносі туфлі.

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Селін Діон / © Getty Images

На плечі у Селін висіла чорна шкіряна сумка, а у вухах були масивні сріблясті сережки у формі прямокутних пластин, а на обличчі — чорні сонцезахисні окуляри. Волосся артистка гладко зачесала назад і зібрала в пучок.

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Нагадаємо, Селін Діон вийшла в світ у приталеній шкіряній сукні кольору хакі з тисненням під шкіру крокодила.

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