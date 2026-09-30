У чорній оксамитовій сукні від Schiaparelli: Селін Діон заспівала свій знаменитий хіт на шоу в Парижі

Селін Діон / © Getty Images

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Селін Діон виступила на показі Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Співачка несподівано з’явилася на подіумі у фіналі шоу і виконала свій хіт I’m Alive.

Для виступу Селін обрала елегантну чорну оксамитову сукню Schiaparelli з колекції осінь-зима 2026–2027. Вбрання без бретелей мало корсетний верх, приталений силует і довгу спідницю фасону «русалка». Численні горизонтальні драпування підкреслили струнку фігуру артистки.

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Селін Діон / © Getty Images

Аутфіт Діон доповнила чорними атласними туфлями-човниками. У вухах у неї були діамантові краплевидні сережки, а на руках — браслет і каблучка з діамантами та смарагдами. У зірки було хвилясте укладання, макіяж смокі-айсі і молочний манікюр.

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Поява Селін на шоу стала особливо символічною. У вересні співачка повернулася до концертної діяльності після шестирічної перерви, спричиненої боротьбою із синдромом м’язової скутості — рідкісним неврологічним захворюванням.

Виконання життєствердної пісні I’m Alive біля сяйної Ейфелевої вежі прозвучало як особистий маніфест артистки і стало одним із найемоційніших моментів вечора.

Нагадаємо, Селін Діон у білій спідниці з пір’ям і напіврозстебнутій сорочці зачарувала Париж.

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