- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть решительными
День, когда необходимо отбросить сомнения и нерешительность и начать двигаться вперед — к заветной цели.
Внешние обстоятельства и внутренние ресурсы совпадут и достигнут своего пика, дав возможность добиться серьезного — прежде всего профессионального — успеха.
Не стоит терять шанс преуспеть, иначе впоследствии о своем легкомыслии и расточительности придется пожалеть, как об упущенных возможностях. В это время не стоит анализировать свои поступки — как прошлые, так и нынешние: на это уйдут силы, которые нужно потратить на работу.
Овен
Главное «оружие», которое поможет в решение любых профессиональных задач, — вера в себя, без нее вам вряд ли удастся чего-то добиться, но, счастью, с ней у вас проблем никогда не было и сегодня не возникнет.
Телец
Приниматься за новые дела можно только в том случае, если будут успешно завершены и окончательно закрыты старые, в противном случае ничего добиться не удастся — «хвосты» затормозят любое движение вперед.
Близнецы
Допиться поставленной цели позволят разработанные заранее тактика и стратегия своих действий, поэтому стоит потратить время на то, чтобы определиться с тем, какими средствами вы будете достигать желаемого.
Рак
Инициатива в решении самых важных вопросов в этот день будет приветствоваться и начальством, и звездами, поэтому можно, не стесняясь, проявлять ее — прежде всего, в профессиональной сфере.
Лев
Неожиданные, но вполне заслуженные финансовые поступления позволят решить накопившиеся в вашей жизни проблемы, а заодно и порадовать себя пусть небольшим, но приятным и долгожданным приобретением.
Дева
В последнее время вы успешно поработали, поэтому нынешний день можно — и нужно — посвятить отдыху, под которым, впрочем, можно понимать не безделье, а смену рода деятельности.
Весы
Велик риск стать жертвой обмана, причем, представить вам недостоверные сведения могут как коллеги, так и близкие люди — стоит ли говорить, что даже небольшая ложь может стать причиной больших проблем в отношениях с ними.
Скорпион
Звезды не запрещают предстаивтелям знака рисковать, но, предпринимая решительные действия, все-таки желательно представлять конечный итог своих действий, а иначе — к большой досаде — можно больше потерять, чем приобрести.
Стрелец
Сегодня можно приниматься за любое — даже очень сложное — дело: удача будет на стороне представителей вашего знака, и они легко смогут с ним справиться, особенно если не начнут сомневаться в своих силах.
Козерог
День благоприятен для любых переговоров — как делового, так и личного характера: собеседники легко пойдут навстречу и поддержат любые ваши предложения — даже те, которых вчера и слышать не хотели.
Водолей
Креативные идеи будут приходить вам в голову в таком большом количестве, что только успевай записывать — причем, применить их можно будет даже в самых далеких от творчества — технических — областях.
Рыбы
Как бы вас ни выводили из терпения близкие люди, не стоит реагировать на их резкие слова и поступки — ссора, которая неизбежно за этим последует, вам сейчас не нужна.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии