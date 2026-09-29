Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть решительными

Осенний пейзаж / © Credits

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Внешние обстоятельства и внутренние ресурсы совпадут и достигнут своего пика, дав возможность добиться серьезного — прежде всего профессионального — успеха.

Не стоит терять шанс преуспеть, иначе впоследствии о своем легкомыслии и расточительности придется пожалеть, как об упущенных возможностях. В это время не стоит анализировать свои поступки — как прошлые, так и нынешние: на это уйдут силы, которые нужно потратить на работу.

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Овен

Главное «оружие», которое поможет в решение любых профессиональных задач, — вера в себя, без нее вам вряд ли удастся чего-то добиться, но, счастью, с ней у вас проблем никогда не было и сегодня не возникнет.

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Телец

Приниматься за новые дела можно только в том случае, если будут успешно завершены и окончательно закрыты старые, в противном случае ничего добиться не удастся — «хвосты» затормозят любое движение вперед.

Близнецы

Допиться поставленной цели позволят разработанные заранее тактика и стратегия своих действий, поэтому стоит потратить время на то, чтобы определиться с тем, какими средствами вы будете достигать желаемого.

Рак

Инициатива в решении самых важных вопросов в этот день будет приветствоваться и начальством, и звездами, поэтому можно, не стесняясь, проявлять ее — прежде всего, в профессиональной сфере.

Лев

Неожиданные, но вполне заслуженные финансовые поступления позволят решить накопившиеся в вашей жизни проблемы, а заодно и порадовать себя пусть небольшим, но приятным и долгожданным приобретением.

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Дева

В последнее время вы успешно поработали, поэтому нынешний день можно — и нужно — посвятить отдыху, под которым, впрочем, можно понимать не безделье, а смену рода деятельности.

Весы

Велик риск стать жертвой обмана, причем, представить вам недостоверные сведения могут как коллеги, так и близкие люди — стоит ли говорить, что даже небольшая ложь может стать причиной больших проблем в отношениях с ними.

Скорпион

Звезды не запрещают предстаивтелям знака рисковать, но, предпринимая решительные действия, все-таки желательно представлять конечный итог своих действий, а иначе — к большой досаде — можно больше потерять, чем приобрести.

Стрелец

Сегодня можно приниматься за любое — даже очень сложное — дело: удача будет на стороне представителей вашего знака, и они легко смогут с ним справиться, особенно если не начнут сомневаться в своих силах.

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Козерог

День благоприятен для любых переговоров — как делового, так и личного характера: собеседники легко пойдут навстречу и поддержат любые ваши предложения — даже те, которых вчера и слышать не хотели.

Водолей

Креативные идеи будут приходить вам в голову в таком большом количестве, что только успевай записывать — причем, применить их можно будет даже в самых далеких от творчества — технических — областях.

Рыбы

Как бы вас ни выводили из терпения близкие люди, не стоит реагировать на их резкие слова и поступки — ссора, которая неизбежно за этим последует, вам сейчас не нужна.

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