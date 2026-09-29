"Королева Троещины" Анетта Барсовна ответила на упреки о разводе и показала красноречивую вещь

Анетта Барсовна

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Украинская блогерша Анетта Барсовна, которая в шутку называет себя «королевой Троещины», рассказала о личной жизни и объяснила, почему практически не показывает своего мужа.

Выяснилось, что блогер состоит в официальном браке уже около 15–17 лет. За это время у супругов родилось двое детей — сын и дочь. Анетта в проекте «Наодинці з Гламуром» вспомнила, что познакомилась с будущим мужем на дискотеке, а их отношения впоследствии переросли в семью.

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В то же время романтическую составляющую своего брака блогер описывает со свойственным ей юмором. По ее словам, сейчас оба так заняты работой, что времени на свидание и другие проявления романтики почти не остается.

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«Мы познакомились на дискотеке. Это было давно, 200 лет тому назад и полюбились. Так у нас родились дети. Все было запланировано и очень гармонично. В официальном браке я не подсчитывала, но примерно лет 15-17. У нас нет столь сильно романтических отношений. Все заняты работой. Он цабе, а я — королева. Так что романтики, как таковой, не существует», — рассказала Анетта в разговоре с Анной Севастьяновой.

Анетта Барсовна

Блогерша также объяснила свою принципиальную непубличность по отношению к мужу. Правда, серьезного ответа от нее, как можно было ожидать, не прозвучало. Анетта лишь шутила, что ее избранник, мол, имеет влиятельный статус и достаточно обеспечен, поэтому она не хочет привлекать к нему лишнего внимания.

«Он цабе. Он богат, потому и не показываю. Ибо будет зависть. Придет время — покажу. Или нет. Это очень серьезно. Это не шутки. Могу рассказать, что он любит, но кто он — не могу», — заявила блогер.

Отдельно Анетта отреагировала на предположения подписчиков, сомневающихся, что ее муж вообще не существует. Она заверила, что это не соответствует действительности и даже назвала вещи, которые, по ее мнению, подтверждают ее слова.

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«Это неправда, он есть. Доказательства мужа я давала. Показывала его одежду. Да, есть такое: очень много подписчиков говорят, что мужа нет. Но он есть, еще и обручальное кольцо у меня на пальце», — подчеркнула Анетта.

Анетта Барсовна показала обручальное кольцо

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв’ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

Напомним, недавно Анетта Барсовна рассекретила свой настоящий возраст и расставила точки над «і».

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