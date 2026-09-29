Россия испытывает Запад на прочность / © Associated Press

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Усиление деэскалации в отношениях с Россией требует от Запада гораздо более решительной демонстрации собственной силы. Загнать Москву в рамки в отношении Украины и НАТО поможет не уступчивость, а жесткое давление.

Об этом пишет The Washington Post.

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НАТО должна показать РФ силу: что пишут западные СМИ

На фоне того, как полномасштабная война РФ против Украины длится почти пять лет, западные союзники Киева сталкиваются со все большим трудом в сдерживании России. Политикам стоит помнить классическую истину: вести переговоры о снижении напряжения с Кремлем можно только с позиции силы, ведь Москва постоянно ищет слабые места и до сих пор отчетливо чувствует колебания Запада, пишут журналисты.

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Пока этот опасный стереотип не будет разрушен, ситуация будет ухудшаться. Каждый шаг Кремля в сторону эскалации должен влечь за собой симметричное ухудшение его собственного положения: обстрелы украинских городов должны оборачиваться для России дополнительным давлением, а атаки на Европу — заставлять европейцев только наращивать поддержку Украины.

Испытывая неудачи на поле боя, россияне прибегают к двойной эскалации. Внутри Украины они интенсифицируют удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. Россияне пытаются тактикой террора сломить волю украинцев к сопротивлению.

В течение последней недели Россия применила более 2200 ударных беспилотников, около 1650 управляемых авиабомб и 38 ракет. После зверского удара по Киеву 28 сентября стало известно по меньшей мере о четырех погибших.

Параллельно с этим по всей Европе российские спецслужбы разворачивают диверсии и тайные операции, чтобы вынудить европейские страны отказаться от поддержки Украины. По словам немецких стражей порядка, в прошлом месяце Россия оказалась в шаге от подрыва украинского грузового самолета в аэропорту вблизи Лейпцига — ключевого логистического узла по доставке помощи Украине. Диверсия провалилась, но ее реализация могла привести к массовым жертвам.

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Но несмотря на разрушительные атаки, Украина переносит боевые действия все глубже на территорию россиян. В частности, после атаки 20 сентября Московский НПЗ полностью остановил переработку нефти. Для многих жителей российских мегаполисов война долго оставалась чем-то далеким, но теперь эта реальность постоянно приближается к их домам.

В то время как Украина пытается повысить для агрессора цену за обстрелы своих городов, Россия только повышает ставки. Систематическая ошибка Запада — и особенно администрации Трампа — заключается в иллюзии, что они находятся вне водоворота эскалации.

«Российская агрессия слишком часто побуждала Запад к очередному поиску переговоров, а не контрдавлению. Теперь когда Москва испытывает, какое насилие ей сойдет с рук на европейской земле, Соединенные Штаты больше не могут быть в стороне», — пишут The Washington Post.

В Европе это прекрасно осознают и пытаются перестроить свою стратегию. 28 сентября министры обороны стран Евросоюза обсудили новые коллективные инструменты противодействия российским гибридным угрозам. Они сошлись во мнении, что Украину нужно продолжать поддерживать, чтобы наносить России урон.

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Впрочем, совсем другой сигнал в воскресенье подал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что призвал президента Украины Владимира Зеленского не атаковать российские НПЗ.

«Лучшим сигналом от Трампа было бы то, что США позволят Украине сделать больше, если Россия не ослабит давление».

У Вашингтона есть и другие механизмы воздействия. Образцом может служить санкционная кампания против финансовых учреждений Ирана. Ее могут применить против российских банков, иностранных финансовых структур, сотрудничающих с ними, и посредников, которые держат военную экономику РФ на плаву.

Цель — показать, что эскалация будет только усугублять положение самой России.

Такую идею 80 лет назад исчерпывающе описал Джордж Кеннан. В 1946 году он отмечал, что советская власть была чрезвычайно чувствительна к логике силы, и обычно отступала, когда подвергалась решительному сопротивлению. Путин вновь испытывает Запад на прочность, и кратчайший путь к реальному миру проходит через убеждение Кремля в том, что он наконец достиг границы, где Запад больше не будет уступать.

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Напомним, в Польшу прибыла новая партия из 35 американских танков M1A2 SEPv3 Abrams, изготовленных компанией General Dynamics Land Systems. Страна получила 217 из 250 заказанных машин этой новой версии. Как сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передача оставшихся 33 танков ожидается в четвертом квартале этого года, что завершит исполнение контракта.

В целом Сухопутные войска Польши уже имеют на вооружении 116 танков предварительной модификации M1A1 Abrams, ранее используемых армией США. Приобретение этих машин позволило более оперативно усилить бронетанковые подразделения страны и компенсировать передачу Украине сотен постсоветских танков PT-91 Twardy и Leopard.

После поступления последней партии по контракту общий парк танков Abrams в Польше вырастет до 366 единиц (250 новейших M1A2 SEPv3 и 116 M1A1).

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