Мужчина был непригоден и не военнообязан, но ТЦК его мобилизовал: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине мужчину, которого еще несколько лет назад сочли непригодным по состоянию здоровья и сняли с учета, внезапно снова мобилизовали — все оформили буквально за один день. Однако украинец пошел в суд, и это заседание окончилось принципиальным решением.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Мобилизация непригодного мужчины — что известно

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск мужчины против ТЦК и воинской части. Из материалов дела известно, что еще в апреле 2018 года призывная комиссия сочла его непригодным к военной службе по состоянию здоровья и приняла решение исключить из военного учета.

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Отмечается, что уже в июле того же года он был официально исключен из учета на основании подпункта 3 части шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Даже на 30 декабря 2025 года в приложении «Резерв+» отражался статус «не военнообязанный».

Несмотря на это, 11 декабря 2025 ТЦК повторно поставил мужчину на военный учет. Также издал приказ о его призыве за мобилизацией и направлении в воинскую часть. Уже 12 декабря 2025 года приказом командира воинской части его причислили к спискам личного состава и всем видам обеспечения.

Позиция ТЦК и воинской части в судебном заседании

В ТЦК возражали против иска и заявили, что 11 декабря 2025 года мужчина прошел ВЛК, которая признала его годным к службе, после чего его мобилизовали и направили в воинскую часть.

Также в ТЦК отметили, что после зачисления мужчины в списки воинской части он уже приступил к службе, поэтому приказ о мобилизации считается выполненным. В военной части добавили, что засчитали его четко по именному списку и никаких нарушений не допустили.

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Отмена мобилизации через суд: решения и аргументы судей

Рассмотрев дело, суд подчеркнул, что человек, который был исключен из военного учета из-за состояния здоровья, больше не военнообязан, поэтому его не имеют права мобилизовать.

При этом ТЦК и воинская часть не смогли предоставить суду никаких доказательств того, что мужчина проходил медобследование, имел электронные направления или получил официальный вывод ВЛК о пригодности.

Суд также применил принцип надлежащего правления и правовую позицию Европейского суда по правам человека по делу «Рисовский против Украины», согласно которому риск ошибки государственного органа должен полагаться на государство.

В результате 9 июля 2026 Днепропетровский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины. Суд признал незаконным повторное взятие его на военный учет, отменил приказы ТЦК о мобилизации и воинской части о зачислении в списки, а также обязал оба учреждения вернуть истцу уплаченный судебный сбор — по 1 221,20 гривны с каждой.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет, кроме тех, кто имеет оформленную отсрочку или бронирование. Ранее мы объясняли, кого могут мобилизовать с 1 октября, какие данные нужно обновить в течение семи дней и что известно о последних изменениях в правилах бронирования работников.

Раньше мы писали, что второй паспорт не обязательно станет защитой от мобилизации. В ТЦК объяснили, какие правила действуют для украинцев с гражданством другого государства, и кого могут призвать.

К слову, согласно приказу Минобороны №402, военно-врачебные комиссии полностью исключают из учета мужчин с тяжелыми двусторонними патологиями зрения, слепотой, высокой степенью близорукости и другими выраженными глазными болезнями.

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