Мобілізація в Україні: які зміни чекають військовозобов'язаних з 1 жовтня — що потрібно знати

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і мобілізація. Призову підлягають усі військовозобов’язані віком від 25 до 60 років, крім тих, хто має оформлену відстрочку чи бронювання.

Втім, правила мобілізації постійно змінюються. ТСН.ua розповідає, що потрібно знати військовозобов’язаним з 1 жовтня.

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Кого можуть мобілізувати з 1 жовтня

У жовтні 2026 року нових змін до правил мобілізації не передбачається. Повістки можуть отримувати військовозобов’язані, які не мають чинної відстрочки або бронювання.

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Передусім йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби або військову освіту. Також мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років без попереднього досвіду служби, якщо вони не мають права на відстрочку чи бронювання.

До відповідних категорій також належать чоловіки, яких раніше зняли з військового обліку, але після повторного проходження ВЛК визнали придатними до служби. Мобілізувати можуть і тих, хто раніше мав статус «обмежено придатного».

Водночас чоловіки віком понад 60 років можуть вступити на військову службу добровільно за контрактом. Для них передбачена служба на небойових посадах.

Бронювання працівників: останні зміни

У вересні Міністерство оборони завершило перегляд статусу критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. За його результатами 86% підприємств підтвердили статус критично важливих і зберегли можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

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Для працівника чинна бронь означає, що його не призивають на військову службу під час мобілізації протягом строку дії відповідної відстрочки.

Водночас сама робота на підприємстві оборонної галузі автоматично не означає бронювання. Підприємство має мати статус критично важливого, а конкретний працівник — бути включеним до відповідного списку на бронювання.

Які дані потрібно оновити протягом семи днів

Військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні повідомляти про зміни персональних даних протягом семи днів. За порушення правил військового обліку передбачений штраф.

Оновити інформацію можна через «Резерв+», ТЦК та СП або ЦНАП. Застосунок також дозволяє виправляти дані онлайн без відвідування ТЦК.

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Зокрема, потрібно повідомляти про зміни:

сімейного стану;

стану здоров’я;

місця роботи;

посади;

адреси проживання;

номера телефону;

адреси електронної пошти.

Якщо оновити інформацію дистанційно не вдається, необхідно звернутися до ТЦК за місцем обліку чи проживання, скориставшись електронною чергою. Із собою потрібно мати паспорт, податковий номер, військово-обліковий документ та документи, які підтверджують зміни, наприклад свідоцтво про шлюб, довідку про реєстрацію або договір оренди.

Ті, хто перебуває за кордоном, можуть уточнити дані через «Резерв+», електронний кабінет призовника чи військовозобов’язаного або звернутися до дипломатичної установи України.

За порушення правил військового обліку передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень. У «Резерв+» повідомлення про виявлене порушення з’являється у вигляді червоної стрічки. Після подання заяви про добровільне визнання порушення протягом трьох днів у застосунку з’являється постанова.

Якщо сплатити штраф протягом 20 днів після винесення постанови, діє 50-відсоткова знижка — сума становитиме 8 500 гривень.

Якщо штраф не сплатити, справа передається до виконавчої служби, а сума подвоюється до 34 000 гривень. Це може призвести до арешту рахунків і майна.

Нова категорія відстрочки тепер доступна в «Резерв+»

Відтепер в «Резерв+» можна онлайн оформити відстрочку для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Для цього не потрібно збирати паперові довідки або особисто звертатися до ЦНАП.

Система автоматично перевіряє дані в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України.

Для оформлення відстрочки одночасно мають виконуватися чотири умови:

заклад освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;

педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;

посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

код ЄДРПОУ закладу в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи за даними ПФУ.

Тобто самої роботи у школі недостатньо. Якщо людина працює за сумісництвом, має менше ніж 0,75 ставки або інформація про місце роботи в державних системах не збігається, система не зможе підтвердити право на відстрочку.

Для подання запиту потрібно:

Відкрити «Резерв+» і перейти до «Сервіси» — «Запит на відстрочку».

Обрати категорію «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти».

Перевірити свої дані.

Підтвердити їх та подати запит.

Завантажувати довідки або інші документи не потрібно — необхідні відомості система перевірить автоматично. Якщо відстрочку оформлено, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в «Резерв+».

Хто може втратити бронювання

З 1 січня 2027 року для більшості критично важливих підприємств може зрости зарплатний критерій для бронювання. Якщо Верховна Рада затвердить мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень, як передбачено проєктом Держбюджету-2027, показник у три мінімальні зарплати становитиме 28 638 гривень.

Підприємства, які матимуть менший критерій, можуть втратити можливість бронювання з нового року.

Ця вимога стосується двох показників: середня зарплата працівників критично важливого підприємства за останній місяць має бути не нижчою за відповідну суму, а зарплата працівника, якого бронюють, — також не менше 28 638 гривень на місяць.

Наразі за мінімальної зарплати 8 647 гривень цей показник становить 25 941 гривню.

Для підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, передбачений нижчий коефіцієнт — 2,5 мінімальної зарплати. За мінімалки 9 546 гривень це становитиме 23 865 гривень. Для резидентів «Дія City» діють окремі правила.

Водночас суми 28 638 та 23 865 гривень поки не є остаточними. Вони залежать від того, чи затвердить парламент запропонований розмір мінімальної зарплати на 2027 рік і чи залишаться чинними відповідні правила бронювання.

Що змінилося для військових після СЗЧ

Спрощена програма повернення на службу після самовільного залишення частини завершилася 20 вересня 2026 року. Водночас можливість добровільно повернутися на службу зберігається, але тепер це відбувається на загальних умовах.

Повернення здійснюється через Військову службу правопорядку та батальйони резерву. Через це процес може тривати довше, а відновлення грошового забезпечення — затягнутися.

Самостійно обрати військову частину тепер не можна. Водночас командири батальйонів резерву можуть враховувати рекомендаційні листи від бойових бригад, якщо військовослужбовець має попередні домовленості.

Щоб повернутися на службу після СЗЧ потрібно:

Подати заяву до управління або місцевого зонального відділу Військової служби правопорядку.

Після підтвердження рапорту протягом 24 годин прибути до відповідного підрозділу ВСП.

Отримати припис і вирушити до визначеного батальйону резерву для подальшого розподілу.

Військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ в умовах воєнного стану, за рішенням суду може бути звільнений від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення.

Чи треба 25-річним бігти до ТЦК для зміни статусу на військовозобов’язаного

Чоловікам, яким виповнилося 25 років, не потрібно особисто звертатися до ТЦК та СП лише для зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного.

Протягом 30 днів відповідний центр комплектування самостійно вносить необхідні зміни до Єдиного державного реєстру та оновлює військовий статус.

Після досягнення 25-річного віку громадянам також автоматично надається первинне військове звання «солдат (матрос) запасу».

Такі зміни передбачені оновленим положенням про ТЦК та СП, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 23 лютого 2022 року №154.

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