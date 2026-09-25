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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
2 хв

Чому найчастіше мобілізують саме 40–50-річних: експерт пояснив

Економіст Кущ пояснив, чому мобілізують переважно 40-50-річних і не чіпають молодь.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чому в Україні мобілізують переважно чоловіків 40–50 років

Чому в Україні мобілізують переважно чоловіків 40–50 років

Головний «удар» мобілізації в Україні припав на чоловіків від 40 до 50 років. Саме цю вікову категорію вважають найчисельнішою серед мобілізованих, що має відчутний вплив на національну економіку та ринок праці.

Про це заявив економічний експерт Олексій Кущ, передають Новини.LIVE.

За словами експерта, найбільш чисельна група населення в Україні — це люди народжені з 1970-х по кінець 1980-х років, яким зараз від 40 до 50 років. Саме тому мобілізацію їх торкнулася найбільше.

«Знаєте, тут же теж люди, які формують оці плани щодо отої структури оцього призовного віку, вони ж, дивляться демографію, вони дивляться таблиці, вони дивляться статистичні дані. І вони прекрасно розуміють, що найбільш чисельна група населення — це група населення, яка народилася з 70-х по кінець 80-х років. Це найбільш чисельна група населення. Це люди народжені в СРСР. Це люди, яким зараз від 40 до 50 років. Відповідно, основний акцент мобілізації був зроблений саме на цю групу, тому що вона найбільш чисельна», — пояснив Олексій Кущ.

Кущ стверджує, що вікова група українців від 18 до 25 років — дуже малочисельна. І це є однією з причин, чому їх поки не торкнулася мобілізація. Крім того, він припустив, що держава не мобілізує 20-річну молодь через масовий виїзд хлопців за кордон.

«Там був певний бебі-бум. Він розпочався десь у 2006-2007 роках і був пов’язаний з сімейними виплатами. Потом невеличкий сплеск був після 2010 року, але все рівно це вже досить малочисельна група населення, і вона здебільшого виїхала», — каже експерт.

Раніше ми писали, що нового придумали в Генштабі та Раді про мобілізацію «дідів» 50–59 років.

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