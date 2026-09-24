Мобілізація хасида з Ізраїлю в Україні: історія отримала продовження

Мобілізований хасид Йонатан Карлінський / © Колаж

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Мобілізація в Україні хасида з подвійним громадянством Йонатана Карлінського отримала продовження. Згідно законом, чоловік підлягає призову та невдовзі почне працювати лікарем на тиловій базі у районі Харкова.

Про це повідомило видання ynet.co.il із посилання на Федерацію єврейських громад України (ФЄГУ).

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Карлінського затримали приблизно півтора тижні тому. Під час перевірки документів на кордоні між Україною та Румунією з’ясувалося, що він підлягає призову до української армії. Видання вказує, що після цього чоловіка затримала українська військова поліція.

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Чи мали право мобілізовувати хасида в Україні і що з ним зараз?

Карлінський проживає в Бейтар-Іліті та є громадянином Ізраїлю. Родина чоловіка зверталася до різних органів із проханням домогтися його звільнення, однак цього зробити не вдалося. Оскільки Карлінський народився в Україні, відповідно до українського законодавства він підлягає мобілізації.

Крім того, додаткова перевірка спростувала інформацію про те, що чоловік нібито має право на звільнення від військової служби як батько шістьох дітей. Насправді Карлінський має лише одну дитину.

Приблизно тиждень тому у Збройних силах України повідомили ФЄГУ, що чоловік перебуває в одеському ізоляторі для дезертирів. Йому забезпечують кошерне харчування, а також стежать за дотриманням його прав. У цьому допомагають посланець Хабаду в Одесі рабин Шнеур Віглер та головний рабин Одеси і Півдня України Авраам Вольф.

Єврейська громада України намагалася домогтися звільнення Карлінського, однак безуспішно.

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«Ми перебуваємо у війні за виживання, люди гинуть щодня, тому є величезний дефіцит особового складу. Можливо, згодом нам вдасться залучити Карлінського до військового рабинату Збройних сил України», — пояснили ситуацію представники громади.

Де служитиме мобілізований хасид?

В організації повідомили адвокату Шломо Хададу, який представляє інтереси родини Карлінського, що чоловіка не відправлятимуть безпосередньо до району бойових дій. Натомість він служитиме на тиловій базі, розташованій за кілька десятків кілометрів від лінії боїв, де працюватиме лікарем.

Крім того, Карлінський записав відео, яке було надіслане від імені української армії. На ньому він заявив, що почувається добре та що з ним поводяться належним чином.

«Той факт, що Карлінський має медичні знання, а також зростальна нестача медичного персоналу в українській армії призвели до того, що зараз армія дуже потребує його і не може його звільнити. До того ж він раніше служив в армії, до того як повернувся до релігійного життя та переїхав до Ізраїлю, і з їхньої точки зору він належить до них», — розповіли у ФЄГА.

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«Ми подбали про те, щоб у нього була кошерна їжа і на будні, і на останню суботу, і на трапезу перед постом напередодні Йом-Кіпуру, і після завершення посту. Ми також передали йому молитовник, а сьогодні він отримав від нас „чотири види“ [рослин] до свята Сукот», — додали у федерації.

Чи має хасид шанс на відстрочку?

Голова єврейських громад України рабин Меїр Стамблер наголосив, що українська армія зараз відчуває значний дефіцит особового складу через тривалу війну. За його словами, через це можливості для отримання відстрочки є вкрай обмеженими.

«Україна перебуває у дуже важкій війні проти агресивного ворога, який уже майже п’ять років завдає шкоди людям, будівлям, школам, лікарням та іншим об’єктам. Люди гинуть щодня, тому є величезний дефіцит особового складу. Тут потрібен кожен громадянин України, тому немає можливості отримати відстрочку. Якщо порівнювати з Ізраїлем — це так, ніби ХАМАС і „Хезболла“ вторглися до країни, а їх не змогли б відтіснити навіть через п’ять років. Це справжня війна за виживання«, — пояснив Стамблер.

Він акцентував, що водночас Україна робить усе можливе, а також подякував державі за врахування потреб усіх релігій та кожного військовослужбовця.

«Карлінський сказав, що з релігійних міркувань не хоче носити зброю, і йому пішли назустріч та призначили його лікарем. Можливо, згодом нам вдасться залучити його до військового рабинату Збройних сил України», — додав рабин.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на кордоні з Румунією затримали 49-річного хасида з громадянством Ізраїлю та України, який повертався після святкування Рош га-Шана з Умані. Родичі заявили про його мобілізацію та зникнення зв’язку з чоловіком. У ДПСУ пояснили, що чоловік виявився громадянином України й перебував у розшуку як військовозобов’язаний, через що його передали Національній поліції.

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