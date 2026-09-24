Фагот з "ТНМК" не пожалів Сосєдова-путініста після смерті та трьома словами відреагував на новину

Фагот та Сергій Сосєдов / © Колаж ТСН.ua

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Український музикант Фагот, справжнє ім’я якого Олег Михайлюта, трьома словами відреагував на смерть російського музичного критика Сергія Сосєдова, який свого часу здобув популярність в Україні, а згодом підтримав російську агресію.

Новина про смерть 58-річного Сосєдова з’явилася 23 вересня. Критик помер під час перебування в Якутії. За попередньою інформацією російських медіа, критик послизнувся на сходах і вдарився головою. Водночас у публікаціях з’являлися й інші версії його смерті — зокрема, проблеми із серцем або тромб. На тлі звістки про смерть Сосєдова Фагот залишив промовистий коментар у Threads. Причому артист не став писати довгих пояснень.

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«Проста праздник какойта», — написав Фагот.

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Коментар Фагота / © instagram.com/fahot

Цю фразу музикант залишив під публікацією знайомої Сосєдова, яка поділилася їхнім спільним фото та висловила жаль через його смерть. Згодом Фагот повторив той самий коментар під дописом українки, яка згадала про смерть критика та його позицію щодо України.

Коментар Фагота / © instagram.com/fahot

Своєю реплікою Фагот обіграв відому фразу з радянського фільму «Пригоди Буратіно» — «Это просто праздник какой-то!». В українському сегменті соцмереж цей вислів давно використовують як саркастичну реакцію на події в Росії.

Для українських глядачів Сосєдов свого часу був добре знайомою медійною персоною. Він працював у Києві, був суддею українського «Х-Фактора» та роками з’являвся на телебаченні. У 2010-х критик публічно говорив про прихильність до Києва й навіть запевняв, що, мовляв, за потреби готовий вивчити українську мову.

«Я — вільна людина, толерантна. Я людина європейського складу. Зі мною можна говорити про що завгодно», — казав Сосєдов 2010 року.

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Сергій Сосєдов / © Facebook

Втім, його публічна позиція з часом кардинально змінилася. Після окупації Криму Росією Сосєдов підтримав дії Кремля, а надалі став регулярно виступати на російських пропагандистських майданчиках. 2017 року його внесли до бази «Миротворця», а 2023-го — до санкційного списку України. Після початку повномасштабного вторгнення він не засудив російську агресію та продовжив робити антиукраїнські заяви.

Зокрема, 2023 року на російському пропагандистському телеканалі Сосєдов заявив: «Там така неонацистська пропаганда, абсолютно пекельна. Геббельс відпочиває».

Сергій Сосєдов

Нагадаємо, нещодавно Фагот вперше прокоментував розрив із Навроцькою, з якою 16 років був у стосунках.

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