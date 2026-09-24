Україна входить у зиму без можливості збивати більшість реактивних «Шахедів»: що це означає для міст

ППО (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Україна поки не зможе досягти показника у 90% збиття реактивних «Шахедів». Для нарощування відповідних спроможностей потрібен додатковий час, а майбутня зима стане для країни критично важким випробуванням.

Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Фабрики новин».

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За його словами, Сили оборони вже працюють над посиленням протидії безпілотникам, однак швидко досягти такого самого рівня перехоплення реактивних дронів, як у випадку зі звичайними «Шахедами» з пропелерною тягою, не вдасться.

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«Ми не зможемо наростити спроможності і вийти на показник зараз 90% збиття "Шахедів" з пропелерною тягою і точно те саме зробити і з реактивкою. На це знадобиться дещо більше часу. Але ці завдання Силами оборони будуть виконані», — сказав Федоренко.

Командир наголосив, що повністю захищеної від повітряних атак системи ППО не існує навіть у країнах із найсильнішою протиповітряною обороною. Тому частина ракет і безпілотників у будь-якому разі може досягати цілей.

У зв’язку з цим він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час небезпеки прямувати до укриттів.

«Ця зима буде критично важка»

Окремим викликом Федоренко назвав майбутній зимовий період.

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«Чи пройдемо ми цю зиму? У нас варіантів немає: ми або пройдемо, або пройдемо. Чи буде ця зима важка? Ця зима буде критично важка», — заявив він.

За словами військового, бізнес уже намагається зменшувати ризики, зокрема розосереджує великі склади та інші об’єкти, які раніше були сконцентровані в одному місці.

Для Києва, на думку Федоренка, потрібен окремий план стійкості на рівні кожного кварталу. Мешканці мають заздалегідь знати, де вони зможуть зігрітися, зарядити телефони та перебувати під час тривалих російських атак у разі проблем з електро- або теплопостачанням.

До розробки таких рішень, за його словами, мають долучитися міська влада, районні структури, бізнес і великі забудовники.

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Федоренко також зазначив, що повна евакуація Києва неможлива. За його словами, столиця є не лише великим містом, а й важливим інтелектуальним і державним центром, тому її евакуація могла б вплинути і на загальну стійкість країни.

«Ми маємо думати не про те, як дати дьору, а про те, як вижити, встояти і пройти цю зиму до настання тепла», — наголосив командир.

Україна готується до нових атак узимку

Останніми тижнями російські війська збільшили кількість ударів по українських містах. Україна водночас залишається значною мірою залежною від американських ракет Patriot PAC-3 для перехоплення російської балістики, хоча українські компанії працюють над власними протиракетними технологіями.

Напередодні зими Україна посилює захист енергетичної інфраструктури та формує резерви, необхідні для стабільного постачання тепла й електроенергії.

Київ також розраховує на додаткову підтримку європейських партнерів і формування окремого пакета допомоги на зимовий період.

Росія активніше застосовує реактивні дрони

Росія почала активніше атакувати Україну реактивними безпілотниками «Герань», які можуть розвивати швидкість до 500 км/год. Через високу швидкість і висоту польоту від 4 до 7 км такі дрони складніше перехоплювати, зокрема мобільним групам ППО. Крім того, у захисників залишається менше часу на реагування.

За даними українських військових, рівень перехоплення реактивних дронів становить близько 60%, тоді як для попередніх моделей безпілотників цей показник перевищував 90%.

Водночас Росія продовжує застосовувати проти України широкий спектр засобів ураження — від ударних «Шахедів» до балістичних та аеробалістичних ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 13,3 тисячі ракет і понад 142,3 тисячі ударних безпілотників.

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