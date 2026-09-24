Які овочі треба зібрати з городу до перших заморозків, а які можна залишити на ділянці

Які овочі бояться морозу / © Freepik

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Перші осінні заморозки можуть зіпсувати частину врожаю буквально за одну ніч. Особливо чутливі до мінусової температури теплолюбні культури, тоді як деякі коренеплоди та капустяні, навпаки, нормально переносять прохолоду. Тому прибирати весь город одночасно не варто.

Що обов’язково зібрати до заморозків

Помідори, огірки, кабачки та патисони краще прибрати до стійких заморозків. Навіть якщо плоди ще не повністю достигли. Помідори особливо легко пошкоджуються холодом, а підмерзлі плоди гірше зберігаються.

Квасолю також не варто залишати на грядці надовго, якщо стручки вже достигли. Волога холодна погода може призвести до їхнього загнивання, а насіння — до пліснявіння.

Гарбузи бажано прибрати до сильних заморозків. Їх збирають, коли шкірка стала твердою, а плодоніжка почала підсихати. Зрізати гарбуз потрібно разом із плодоніжкою, залишаючи кілька сантиметрів.

Картоплю не слід залишати в землі після того, як бадилля загинуло. Бульби викопують у суху погоду, просушують і закладають на зберігання.

Які овочі можуть залишатися на грядці

Морква, пастернак і топінамбур здатні витримувати прохолодну погоду. Моркву навіть часто залишають у ґрунті до пізньої осені, якщо земля не промерзає. Проте для зимівлі її потрібно добре замульчувати.

Брюссельська капуста, білокачанна та кучерява капуста значно краще переносять холод, ніж теплолюбні овочі. Легкі осінні заморозки для деяких капустяних навіть можуть покращити смак, оскільки в листках накопичується більше цукрів.

Порей також можна залишати на грядці досить довго. Цей сорт цибулі холодостійкий, а за м’якої зими може залишатися в землі ще довше.

Буряк витримує прохолодну погоду, але сильних заморозків краще не допускати. Якщо прогнозують стійку мінусову температуру, коренеплоди потрібно викопати.

Орієнтуйтеся не лише на календар

Точна дата збору врожаю щороку різна, тому головний орієнтир — прогноз погоди та температура ґрунту. Якщо синоптики прогнозують перший короткочасний «мінус», теплолюбні культури краще прибрати напередодні.

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Водночас не варто викопувати холодостійкі овочі занадто рано. Морква, пастернак, порей та деякі види капусти можуть продовжувати рости восени й набирати масу.

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