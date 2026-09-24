Найгірший день людства: на дні океану знайшли докази катастрофи, яка може повторитись

Вчені знайшли дивний слід біля узбережжя США / © Фото з відкритих джерел

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Дослідники проаналізували морські керни, що зберігають близько 3100 років історії землетрусів уздовж західного узбережжя Північної Америки. Вони виявили ознаки того, що великі землетруси в зоні субдукції Каскадія та на північній частині розлому Сан-Андреас в окремих випадках могли відбуватися з інтервалом від кількох хвилин до кількох годин.

Про це пише ScienceDaily з посиланням на дослідження науковців Університету штату Орегон.

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Загадкові шари на дні океану

Вчені шукали сліди давніх землетрусів у турбідитах — шарах осаду, які можуть утворюватися після підводних зсувів. Сильні землетруси здатні запускати такі процеси, тому в морському дні поступово накопичується своєрідний геологічний архів сейсмічних подій.

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Особливо цікавим виявився керн, отриманий поблизу узбережжя Північної Каліфорнії. У ньому дослідники побачили незвичайну картину: замість звичної послідовності, де дрібніші частинки осідають зверху, на самому дні шару опинився тонкий мул, а над ним — значно грубіший пісок.

Така структура могла виникнути, якщо один землетрус спричинив перший підводний зсув, а невдовзі після нього другий поштовх сформував новий шар осаду. Саме такі пари дослідники назвали doublets — подвійними шарами.

Як пояснює Geological Society of America, радіовуглецеве датування кернів, узятих на північ і південь від мису Мендосіно, показало незвичайний збіг часу утворення багатьох таких відкладів. Для дослідників це стало аргументом на користь того, що зафіксовані пари могли бути результатом двох окремих землетрусів.

Три випадки за 1500 років

Точно встановити, скільки хвилин або годин минуло між подіями тисячі років тому, неможливо. Проте вчені виявили три епізоди за останні 1500 років, коли землетруси в Каскадії та на північній частині Сан-Андреасу, ймовірно, відбувалися з дуже коротким проміжком.

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Останній із цих випадків припадає приблизно на 1700 рік — саме тоді Каскадія пережила гігантський землетрус, про який відомо не лише з геологічних слідів.

Як зазначає Геологічна служба США, землетрус стався 26 січня 1700 року, а його магнітуду оцінюють у межах 8,7–9,2. Дослідники встановили час події, зокрема за даними дендрохронології та японськими записами про цунамі, яке досягло узбережжя Японії.

Нове дослідження дає підстави припускати, що приблизно в цей самий період міг відбутися і землетрус на північній частині Сан-Андреасу. Саме цей збіг став одним із ключових аргументів на користь гіпотези про часткову синхронізацію двох тектонічних систем.

Відкриття почалося з помилки

Найцікавіше, що ключ до цієї історії науковці знайшли фактично випадково. 1999 року команда геолога Кріса Голдфінгера збирала керни біля зони Каскадія, але через помилку в навігації судно опинилося приблизно за 55 миль на південь від мису Мендосіно, тобто вже в районі Сан-Андреасу.

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Замість того щоб повертатися на запланований маршрут, дослідники вирішили взяти керн і з цієї ділянки. Саме в ньому згодом виявили незвичайні подвійні шари, які змусили науковців переглянути питання про можливий зв’язок між двома розломами.

Голдфінгер зазначив, що вчені звикли сприймати майбутній великий землетрус у Каскадії як найгірший сценарій, однак знайдені дані показують іншу можливість: наступний сильний удар може статися дуже швидко після першого.

Чи може один розлом активувати інший

Дослідники не стверджують, що великий землетрус у Каскадії неодмінно запустить новий землетрус на Сан-Андреасі. Йдеться про те, що геологічний запис містить кілька випадків, які можуть свідчити про дуже тісний зв’язок у часі між подіями на двох системах розломів.

Окремий землетрус такого масштабу вже став би величезним випробуванням для рятувальних служб та інфраструктури. Якщо ж дві великі системи розірвуться з коротким інтервалом, надзвичайна ситуація може одночасно охопити значну частину західного узбережжя.

У такому сценарії серйозні проблеми могли б виникнути одразу в кількох великих містах — від Сан-Франциско до Портленда, Сіетла та Ванкувера. Водночас результати дослідження не є прогнозом майбутньої катастрофи: вони лише показують, що подібна послідовність подій уже могла траплятися в минулому.

Подвійний мегаземлетрус у США — останні новини

Західне узбережжя Північної Америки перетинає складна система тектонічних структур. Сценарій подвійного мегаземлетрусу може зачепити територію від Північної Каліфорнії до Вашингтона та Британської Колумбії, а найбільшу небезпеку становить можливе накладання наслідків двох потужних землетрусів.

Особливість Каскадії в тому, що сильний підземний удар тут здатен супроводжуватися не тільки руйнуваннями на суші, а й підводними зсувами та цунамі. Якщо ж невдовзі після нього активується Сан-Андреас, допомоги одночасно можуть потребувати кілька густонаселених районів уздовж узбережжя.

Саме тому знайдені у морському дні подвійні шари мають значення не лише для реконструкції минулих землетрусів. Вони дають науковцям можливість по-новому оцінювати, як великі тектонічні системи можуть поводитися під час майбутніх сильних сейсмічних подій.

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