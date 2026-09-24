Зірка "Холостяка" Катерина Лозовицька вийшла заміж за відомого співака через пів року стосунків

Катерина Лозовицька та GEED / © instagram.com/kateryna_lozovytska

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Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька вийшла заміж за українського співака Гідаята Сеїдова, відомого під сценічним ім'ям GEED.

Весілля відбулося менш ніж через місяць після освідчення артиста й через пів року роману пари. Про одруження Катерини стало відомо 23 вересня. Кадрами з церемонії поділилися в Instagram інші учасниці «Холостяка» Олена Головань й Олександра Погорєлова, які були присутні на святкуванні.

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Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька та GEED

Для важливого дня Катерина обрала ніжну мереживну сукню на тонких бретелях і довгу напівпрозору фату. Свій образ наречена доповнила букетом із жовтих кал. Гідаят з'явився перед гостями у білому костюмі.

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Одним із романтичних моментів святкування став перший танець молодят. Закохані виконали його посеред густого диму, який огорнув пару під час танцю. Проте самі Лозовицька та GEED поки не публікували спільних кадрів із весілля та не розкривали подробиць святкування.

Катерина Лозовицька та GEED

Катерина Лозовицька та GEED

Катерина Лозовицька та GEED

Як розвивався роман Катерини Лозовицької та GEED

Про роман Катерини та Гідаята стало відомо лише на початку серпня 2026 року. Тоді блогерка вперше показала спільні романтичні фото зі співаком і зізналася йому в коханні. Згодом Лозовицька розповіла, що на той момент вони були разом близько пів року.

Втім, їхні стосунки стрімко перейшли на новий етап. 23 серпня GEED освідчився коханій просто під час свого виступу. Спочатку артист вручив Катерині великий букет рожевих троянд, а потім став на одне коліно та запропонував їй одружитися. Лозовицька відповіла згодою та показала шанувальникам обручку.

Катерина Лозовицька та GEED / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Зазначимо, до роману з GEED Катерина Лозовицька близько двох років зустрічалася з чоловіком на ім'я Володимир. Пара була заручена, однак навесні 2025 року блогерка повідомила про розрив.

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