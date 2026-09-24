Мають розкішний вигляд, але є нюанс: 7 кімнатних рослин, які не радять купувати експерти

Які кімнатні рослини не варто вирощувати вдома — список / © Pexels

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Не всі рослини, які мають ефектний вигляд у магазині чи на фото, так само добре почуватимуться у квартирі. Деяким видам потрібні специфічне освітлення, висока вологість або зимовий період спокою, а окремі можуть створити проблеми для людей з алергією.

Про це повідомило видання Martha Stewart з посиланням на експертів з кімнатних рослин, які розповіли про популярні види, які вони не стали б рекомендувати для постійного вирощування в оселі.

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Кротон

Головна окраса кротона — його строкате листя — водночас є однією з причин, чому рослині складно догодити вдома. Щоб забарвлення залишалося насиченим, їй постійно потрібно багато світла, а взимку забезпечити такі умови особливо непросто.

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Кротон також погано переносить пересихання ґрунту і може відреагувати на нестачу вологи втратою нижнього листя. Ще одна проблема — сухе повітря, за якого зростає ризик появи павутинного кліща. Саме тому експертка Ліза Елред Штайнкопф вважає, що цю рослину краще вирощувати надворі в літніх контейнерах або постійно — у теплому кліматі.

Пальми

Багато пальм асоціюються з тропіками, однак перенести відповідні умови до звичайної оселі непросто. Більшості з них одночасно потрібні хороше освітлення та висока вологість.

Штайнкопф також попереджає, що після перенесення до приміщення пальми нерідко стають мішенню для павутинного кліща. Винятком частково може бути хамедорея елеганс (Chamaedorea elegans), яка краще переносить певні домашні умови, але й вона потребує чимало уваги.

Фікус ліровидний

Цю рослину часто можна побачити в інтер’єрах, однак її популярність не означає простого догляду. Власниця Houseplant Concierge Саманта Адлер називає фікус ліровидний одним із найскладніших видів для утримання, хоча його нерідко рекомендують навіть початківцям.

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Проблема полягає у чутливості рослини до будь-яких змін. Фікус не любить, коли його переставляють, а для нормального росту потребує стабільного режиму поливу та відповідної кількості світла.

Стреліція

Так званий «райський птах» може вирости у велику ефектну рослину, але саме розміри здатні стати проблемою для власників невеликих помешкань. За словами Адлер, стреліції потрібно багато вільного простору.

Не менш важливе освітлення: рослина потребує яскравого світла та стабільних умов. Водночас навіть за належного догляду не варто розраховувати, що вона обов’язково зацвіте. Штайнкопф зазначає, що в оселі цього, найімовірніше, не станеться.

Окремі види папоротей

У цьому разі складність полягає не лише в догляді. Деякі папороті утворюють багато спор, які потрапляють у повітря та, за словами Адлер, можуть посилювати прояви алергії.

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Зокрема, це стосується представників родів Dryopteris та Athyrium. Тим, хто хоче вирощувати папороть удома, експерти радять звернути увагу на стерильні різновиди або ті, що утворюють менше спор. Серед варіантів називають «Austral Gem», «кролячу лапку» та «кенгурову лапу».

Венерина мухоловка та сарраценія

Хижі рослини можуть здаватися цікавим варіантом для домашньої колекції, проте їхній природний цикл життя погано відповідає постійним кімнатним умовам.

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) та північноамериканські сарраценії (Sarracenia) природно ростуть у сонячних болотистих місцевостях. Крім того, взимку їм необхідний холодний період спокою. Фахівчиня Бекс Клер Гамелл зазначає, що забезпечити його в приміщенні складно, тому такі рослини доцільніше залишати надворі.

Подарункові квітучі рослини

Хризантеми, мініатюрні троянди, гортензії та азалії часто опиняються в оселі як подарунок, але кімната не є для них оптимальним місцем для постійного вирощування.

За словами Штайнкопф, цим рослинам для тривалого життя потрібен період спокою на відкритому повітрі. Тому головне завдання після отримання такого подарунка — зберегти рослину до часу, коли погодні умови дозволять безпечно винести її надвір. У відповідному середовищі вона матиме значно кращі умови для подальшого росту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з наближенням осені варто оглянути оголені ділянки у вашому саду чи на газоні та засадити їх багаторічними ґрунтопокривними рослинами.

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