Цибуля росте краще: садівниця розповіла про вдалий спосіб садіння під зиму

Як садити цибулю на зиму

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Садіння цибулі під зиму здається нескладною, підготувати грядку, висадити сіянку й залишити її до весни. Однак узимку небезпеку для цибулин становлять не лише сильні морози, не менш серйозною проблемою може стати надлишок вологи в ґрунті, особливо під час тривалих дощів, відлиг і танення снігу.

Саме тому для підзимової цибулі можна використати дещо інший спосіб садіння — не на рівній грядці, а на піднятих гребенях. Такий прийом не є новим в агротехніці, проте має практичний сенс насамперед там, де земля важка або після опадів довго залишається мокрою.

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У чому полягає спосіб садіння цибулі на гребенях

Замість рівної грядки землю формують у довгі невисокі гребені, а цибулю висаджують у їхній верхній частині. Між такими рядами залишаються борозни, якими після дощів або танення снігу може відходити зайва вода.

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Найбільше такий спосіб може бути корисним на важких глинистих ґрунтах і ділянках, де часто застоюється вода. На легкій пухкій землі, яка й без того добре пропускає вологу, потреби в гребенях може не бути.

Сам прийом не є новим для городництва. Підняті грядки та гребені давно використовують для поліпшення дренажу. Однак для підзимової посадки цибулі це може бути вдалим рішенням, оскільки цибулинам доведеться провести в землі всю зиму та початок весни.

Як зробити гребені та посадити цибулю

Спочатку грядку очищають від бур’янів і рослинних решток, а землю розпушують. Потім формують довгі невисокі підвищення. На важкому ґрунті практичним орієнтиром можуть бути гребені заввишки приблизно 5–7 см.

Сіянку висаджують у верхню частину гребеня денцем униз. Над верхівкою залишають приблизно 2 см ґрунту. Надмірно заглиблювати цибулю не потрібно. Між цибулинами можна залишати близько 10 см, між рядами — приблизно 20–30 см. Після посадки землю навколо сіянки злегка притискають.

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Яку сіянку вибрати

Для посадки відбирають щільні здорові цибулинки без плісняви, гнилі, м’яких ділянок та інших пошкоджень.

Якщо цибулю вирощують на ріпку, краще використовувати невелику сіянку. Великі цибулини після зимового холоду мають більшу схильність до стрілкування — замість формування ріпки рослина може спрямувати сили на утворення квітконоса.

Варто також вибирати сорти, придатні саме для осінньої посадки та зимівлі у відкритому ґрунті.

Коли садити цибулю під зиму

Озиму цибулю зазвичай висаджують приблизно за 2–3 тижні до стійких морозів, щоб вона встигла вкоренитися, але не почала активно нарощувати зелене перо. Практичний орієнтир — коли температура повітря вдень тримається приблизно на рівні +5…+7 °C, а ґрунт уже помітно охолов.

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Для більшості регіонів України такий період найчастіше припадає на жовтень, а на півдні посадку нерідко відкладають до кінця жовтня або початку листопада. Проте орієнтуватися лише на календар не варто: якщо осінь тепла, краще почекати зі посадкою, а за раннього похолодання — провести її раніше.

Головне — не допустити двох крайнощів. За надто ранньої посадки цибуля може випустити перо ще восени, а за надто пізньої — не встигне нормально вкоренитися до промерзання ґрунту.

Чи потрібно мульчувати посадки

У регіонах із морозними та малосніжними зимами після похолодання грядку можна вкрити органічною мульчею.

Особливо обережно з нею потрібно поводитися на важкій сирій землі. Надто товстий і мокрий шар може затримувати вологу, тому щільно засипати гребені не варто.

Навесні мульчу перевіряють і за потреби частково прибирають, щоб вона не заважала ґрунту прогріватися, а молодій цибулі — виходити на поверхню.

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