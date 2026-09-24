Опалювальний сезон в Україні: експерт сказав, що може піти не за планом

Ключовим фактором залишається безпека енергетичної системи

Реклама

Україна технічно готова до запуску опалювального сезону, проте старт подання тепла до осель залежатиме від погоди та середньодобової температури.

Про це повідомив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок Live.

Реклама

За словами фахівця, ключовим орієнтиром для комунальників залишається середньодобова температура повітря — вона має триматися на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Реклама

«Процес запуску централізованого опалення може тривати приблизно півтора-два тижні. Тобто тепло в усіх будинках може з’являтися не одночасно», — зазначив він.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026/2027

Опалювальний сезон 2026/2027 не стартуватиме одночасно по всій Україні. Дату запуску визначатиме місцева влада залежно від погоди. Регіони тим часом завершують підготовку України до зими: на початок вересня готовність житлового фонду наблизилася до 80%.

Головний температурний орієнтир залишається незмінним. У плановому режимі тепло подають після того, як середньодобова температура тримається на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас остаточне рішення ухвалюють органи місцевої влади.

Соціальні об’єкти також можуть підключати раніше за житлові будинки. Такий підхід застосовували й минулого сезону, коли в низці областей тепло достроково подали до лікарень, шкіл та дитсадків.

Реклама

Станом на початок вересня до зими підготували понад 114 тисяч із майже 144 тисячі житлових будинків, тобто близько 80% від плану, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту 7 вересня 2026 року. Окремі вимоги діють для прифронтових областей. Там комунальні системи мають бути готовими не тільки до зимового навантаження, а й до аварійної роботи після можливих російських атак.

Ситуація у Херсоні найважча — деталі

Херсон наразі активно готується до зими. Місцева влада шукає рішення, як забезпечити місто теплом навіть за умов пошкодження основних джерел теплогенерації.

Станом на сьогодні загальна готовність об’єктів централізованого теплопостачання становить 85,5%, і вже понад 173 кілометри теплових мереж було підготовлено до опалювального сезону, про що повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Росіяни атакували Херсонську ТЕЦ 26 та 27 серпня. Внаслідок останнього удару було повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Реклама







Новини партнерів

Новини партнерів