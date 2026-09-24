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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні випав сніг: коли країну накриє хвиля холоду

На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до 3° морозу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Карпатах засніжило

У Карпатах засніжило / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Сьогодні, 24 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 3° морозу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття.

«Станом на 8:00 24 вересня на горі Піп Іван — хмарно, вітер — західний, 3 метри за секунду, температура повітря — 3° морозу», — йдеться у дописі.

На оприлюдненому рятувальниками фото видно засніжену гору Піп Іван. Сніг на вершині випав зранку, 22 вересня 2026 року.

Гора Піп Іван у Карпатах, 24 вересня 2026 року. Facebook/Гірські рятувальники Прикарпаття

Гора Піп Іван у Карпатах, 24 вересня 2026 року. Facebook/Гірські рятувальники Прикарпаття

Значне похолодання в Україні — що відомо

Синоптик Віталій Постригань зазначав, що 25 вересня циклонічні вихори підтримуватимуть в Україні вологу погоду. Періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності.

«Надходження холодного повітря триватиме. Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Хвиля холоду очікується відчутною, але поки без заморозків. Тому для незібраних овочевих культур загрози немає — врожай поки можна залишати на полях», — зауважив синоптик.

Синоптики також попередили, що у найближчі кілька днів у Європі холодне повітря продовжить поширюватися на північні, східні, центральні та частково південні регіони континенту. У деяких районах температура може опуститися до -12°C, до того ж мороз очікується не лише біля поверхні землі.

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